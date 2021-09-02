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非裔男遭勒頸注射鎮靜劑死亡 科州3警2救護員被起訴

記者張聲肇／綜合報導
科羅拉多州檢察長宣布，2019年8月非裔男子麥肯遭勒頸及注射強力鎮靜劑死亡案，三名科州警察和兩名救護人員被大陪審團起訴。圖為抗議者抬著有麥肯照片的大看板。(美聯社)
科羅拉多州檢察長宣布，2019年8月非裔男子麥肯遭勒頸及注射強力鎮靜劑死亡案，三名科州警察和兩名救護人員被大陪審團起訴。圖為抗議者抬著有麥肯照片的大看板。(美聯社)

科羅拉多州檢察長1日宣布，2019年8月非裔男麥肯(Elijah McClain)遭勒頸及注射強力鎮靜劑死亡案，三名科州警察和兩名救護人員被大陪審團起訴。

23歲的麥肯在奧羅拉(Aurora)街頭遭警方攔檢，因為警方接到911緊急電話說他形色可疑；警察隨身錄影紀錄顯示了警方處理過程，他喊道，「我僅是與眾不同而已」。這個片段在網路瘋傳，社會名流更引述來呼籲控告涉案警察。

麥肯是按摩治療師，在家人和朋友眼中是溫和、仁慈、個性內向的人，還當志工，到動物收留所為貓咪拉小提琴，安撫遭人遺棄的寵物。

麥肯的母親參加為兒子伸張正義的活動，向與會者喊話。(美聯社)
麥肯的母親參加為兒子伸張正義的活動，向與會者喊話。(美聯社)

相對地，歐羅拉警察局則因常引發對有色人種「行為不當」的批評而惡名昭彰。今年夏天，該局一名警員因用槍柄毆打一名非洲裔，遭刑事控罪。

科州檢察長魏瑟(Phil Weiser)說，大陪審團以殺人罪和刑事過失致死罪兩大罪名起訴羅狄馬(Randy Roedema)、伍德亞(Nathan Woodyard)、羅森布拉特(Jason Rosenblatt)三名警察和消防隊急救隊員庫柏(Jeremy Cooper)、祈秋涅克(Peter Cichuniec)兩人。

羅狄馬和羅森布拉特另被控二級攻擊傷害及暴力犯罪；庫柏和祈秋涅克也被控二級攻擊。

證據顯示，救護人員對被壓在地上、手被拷著、不時口吐白沬的麥肯注射了500毫克K他命，那是超過他體重可承受的1.5倍以上的劑量；他五分鐘後停止呼吸，隨後便腦死。

當地警察工會說，沒有證據足資證明警察行為造成麥肯死亡，各界歇斯底里的反應「嚴重傷害了警察局」。

魏瑟說，起訴上述嫌犯的目的是「替麥肯及其家人爭公道，他本來有著大好前程」；死者母親舍寧‧麥肯(Sheneen McClain)的律師莫罕默德拜(Qusair Mohamedbhai)說，家屬感激檢察長爭公道。

邁阿密大學犯罪學家皮克若(Alex Piquero)說，警察執行公務致人死亡遭起訴已夠罕見，救護人員也被訴更是聞所未聞。

一名示威者穿著印有涉案三警照片的恤衫。(美聯社)
一名示威者穿著印有涉案三警照片的恤衫。(美聯社)

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