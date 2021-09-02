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前陸戰隊員遭公路巡警攔檢 8.7萬現金無故被沒收

記者張聲肇／綜合報導

前陸戰隊員史帝芬‧賴拉(Stephen Lara)在內華達州高速公路上，僅因靠油罐車略近，被公路巡警攔檢，車上現金8萬7000元也遭沒收。

巡警對賴拉說，攔檢的真正理由是阻止走私禁藥、武器與現金。既然有那麼多現鈔，巡警說警犬嗅出「現金上有味道」。賴拉表示，這些現金是他自己從銀行提款機領出來的，他有收據。

警方找不到禁藥毒品，就不對他提出任何犯罪指控，卻也不還他錢，打電話給聯邦緝毒署(DEA)前來配合查驗；39歲的賴拉說，法律准許執法人員這樣對待人民，他很困惑，也很生氣。

他告訴華盛頓郵報，「我居然在路邊被配警徽帶槍的人搶劫，真是匪夷所思」。

媒體揭露還不管用，他找律師提告之後，政府才說會還他錢。人權倡議者說，聯邦政府濫用沒收人民財產權，要冤民證明自己清白無辜才還人家錢，這就是典型案例。

因為聯邦政府鼓勵州警「執法」，無故沒收的財產若未發還給冤民，就交還到負責沒收的州警單位。沒有辦法討回公道的，或手段不夠圓融的人，通常只能忍氣吞聲。

代表賴拉打官司的正義研究中心律師霍妥特(Wesley Hottot)說，就算賴拉的存錢習慣有點怪，他哪一點犯法了？但在機場、路上，像賴拉這樣的民眾，遭到彷如罪犯的待遇，國家賦予警察這種權力「太危險了」。

今年2月，賴拉打算在四天中，來回開40小時的車，從德州到北加州看想買的房子。他就怕現金惹禍，特地帶著3年從ATM提款13萬元的一疊收據。

他31日對內華達州巡警提告，律師1日早上8時53分(東部時間)就收到聯邦緝毒署電郵說會還錢，但官司要繼續打。霍妥特說，「這是聯邦政府的標準手法，目的就是不讓老百姓挑戰它隨便沒收現金的做法，是不是合憲」。

賴拉希望法庭還他公道外，也裁決州警不能為了給機構斂財，刻意配合聯邦政府，執行非法的罰沒政策。霍妥特希望政府歸還賴拉的錢外，也要付他利息並加訴訟費。

聯邦政府 內華達州 警察

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