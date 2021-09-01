隊醫納瑟性侵案 美體操協會擬4.25億元和解

美國奧運體操代表隊前任隊醫納瑟(右)遭控長期性侵害及性騷擾選手，美國體操協會向法院提議，願以4億2500萬元與受害人和解。(美聯社)

美國 奧運體操代表隊前隊醫納瑟(Larry Nassar)長期性侵 害及性騷擾女選手，多位知名選手都難逃魔掌；美國體操協會(USA Gymnastics)31日向法院提議，願意以4億2500萬元與受害人和解，但未說明資金來源。

除了和解金之外，目前無法確知體操協會將如何分配保險公司理賠金；由於受害者也將美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會(United States Olympic and Paralympic Committee，USOPC)告上法院，接下來可能也涉及奧會的賠償。

美國體操協會向法院表達和解意願，一直拖到納瑟第一次遭控性侵選手的五年之後，後來衍生數百件性侵及性騷擾官司才有所作為；受害人指出，納瑟利用隊醫身分，假借為體操選手看診而性侵，納瑟後來遭法院重判175年，會在牢中度過餘生。

美國奧運體操代表隊前任隊醫納瑟遭控長期性侵害及性騷擾選手，美國體操協會向法院提議，願以4億2500萬元與受害人和解。(美聯社)

根據法院紀錄，已在三年前聲請破產保護的美國體操協會向法院指出，4億2500萬元的金額是經過與受害者委員會討論後共同決定。

美國體操協會提議的和解金額，與納瑟原本任職的密西根州立大學(Michigan State University)2018年以5億元與受害人和解的數額差不多。

納瑟曾為幾位拿下奧運金牌的美國體操女將擔任隨隊醫師，包括上個月在日本東京奧運 會上因精神狀況退賽的西蒙‧拜爾絲 (Simone Biles)，以及艾莉‧雷斯曼(Aly Raisman)、麥卡拉‧馬洛尼(McKayla Maroney)等人。

美國體操協會同意的和解協議內容還包括某些非賠償的規定改變，調整協會運作；包括要求體操隊必須採取更積極的措施來防範再發生性侵害，才能繼續保留協會成員資格；另外，美國體操協會也將設立性虐待受害者倡議窗口。

高達4億2500萬元的賠償金從何而來，是外界最為關切的重點；保險公司承諾的理賠金額遠低於4億2500萬元，而且並不是所有美國體操協會及美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會的投保保險公司，都答應賠償。

美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會31日發表聲明表示，支持美國體操協會的和解決定，並呼籲保險公司應該同意理賠；但聲明中沒有提及美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會將提供多少賠償金。