殘殺愛州女大生棄屍玉米田 無證客判終身監禁不得假釋

無證客里維拉因殺害女大生堤比茲判處終身監禁。(美聯社)

經過三個多月的審理，於2018年殺害20歲女大生茉莉.堤比茲(Mollie Tibbetts)，被控一級謀殺的27歲無證客、前農場工人里維拉(Cristhian Bahena Rivera)，30日被愛阿華州聯邦法院法官葉慈(Joel Yates)判處終身監禁、不得假釋。

由於愛州沒有死刑，因此這是最高刑期。葉慈拒絕了辯方提出其他相關人等也應對罪行負責的說法，也拒絕辯方提出重新審判的建議，說，「里維拉，你，只有你，永遠改變了那些愛堤比茲的人的生活」。

堤比茲的母親卡爾德伍德(Laura Calderwood)的聲明也在法庭上宣讀，「茉莉是一個想在2018年7月18日安靜跑步的年輕人，你卻選擇了使用暴力與虐待結束她的生命」，她還提到，最難過的是把這項噩耗告訴女兒的奶奶，老人家不敢相信有人會「傷害一個美麗、充滿活力與希望的年輕人」。

她也提到，這起謀殺案，導致西語裔工人在恐懼中害怕遭牽連而逃離該地區，導致茉莉的男友無法給出已買好的訂婚戒指，導致茉莉的父親永遠無法陪著唯一的女兒走過婚禮紅毯，而卡爾德伍德再也無法看到女兒成為母親。

愛阿華大學20歲女大學生堤比茲。(美聯社)

堤比茲是在2018年的7月18日外出跑步後失蹤，當時她在愛州的小鎮家鄉布魯克林(Brooklyn)的一家托兒所打工，由於家人與同事都無法聯繫上堤比茲，報警後數以百計的警察 、志願者在小鎮進行地毯性的搜查，但經過好幾周仍一無所獲。

警方後來透過一位民眾提供的監視器影片發現，在附近牛奶場工作的里維拉涉有重嫌，因為堤比茲當天在戶外跑步期間，里維拉所駕駛的紅色雪佛蘭(Chevy Malibu)轎車，曾多次駛過堤比茲身旁；經過偵訊，里維拉帶著警察到當地一處玉米田找到堤比茲的遺體，屍檢發現女大生被捅了好幾刀。

十幾歲時從墨西哥非法來到美國 的里維拉陳述，他接近堤比茲是因為覺得她很有魅力，但堤比茲卻威脅要報警，因此他毆打了受害者，堤比茲暈了過去，後來他就把女大生扛到自己的後車廂。

檢察官 指控里維拉意圖性侵堤比茲，因受害女屍體被發現時，僅穿著襪子與運動胸罩，且雙腿是張開的，檢方後來根據監控影片，以及兇嫌供詞，加上後車廂有堤比茲血跡的DNA立案；檢察官布朗(Scott Brown)說，兇嫌「罪有應得」。

儘管里維拉律師曾一度辯稱嫌犯是遭人綁架而被迫埋屍，但12名陪審團成員一致認定里維拉有罪。