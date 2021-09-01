我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

殘殺愛州女大生棄屍玉米田 無證客判終身監禁不得假釋

特派員黃惠玲╱綜合報導
無證客里維拉因殺害女大生堤比茲判處終身監禁。(美聯社)
無證客里維拉因殺害女大生堤比茲判處終身監禁。(美聯社)

經過三個多月的審理，於2018年殺害20歲女大生茉莉.堤比茲(Mollie Tibbetts)，被控一級謀殺的27歲無證客、前農場工人里維拉(Cristhian Bahena Rivera)，30日被愛阿華州聯邦法院法官葉慈(Joel Yates)判處終身監禁、不得假釋。

由於愛州沒有死刑，因此這是最高刑期。葉慈拒絕了辯方提出其他相關人等也應對罪行負責的說法，也拒絕辯方提出重新審判的建議，說，「里維拉，你，只有你，永遠改變了那些愛堤比茲的人的生活」。

堤比茲的母親卡爾德伍德(Laura Calderwood)的聲明也在法庭上宣讀，「茉莉是一個想在2018年7月18日安靜跑步的年輕人，你卻選擇了使用暴力與虐待結束她的生命」，她還提到，最難過的是把這項噩耗告訴女兒的奶奶，老人家不敢相信有人會「傷害一個美麗、充滿活力與希望的年輕人」。

她也提到，這起謀殺案，導致西語裔工人在恐懼中害怕遭牽連而逃離該地區，導致茉莉的男友無法給出已買好的訂婚戒指，導致茉莉的父親永遠無法陪著唯一的女兒走過婚禮紅毯，而卡爾德伍德再也無法看到女兒成為母親。

愛阿華大學20歲女大學生堤比茲。(美聯社)
愛阿華大學20歲女大學生堤比茲。(美聯社)

堤比茲是在2018年的7月18日外出跑步後失蹤，當時她在愛州的小鎮家鄉布魯克林(Brooklyn)的一家托兒所打工，由於家人與同事都無法聯繫上堤比茲，報警後數以百計的警察、志願者在小鎮進行地毯性的搜查，但經過好幾周仍一無所獲。

警方後來透過一位民眾提供的監視器影片發現，在附近牛奶場工作的里維拉涉有重嫌，因為堤比茲當天在戶外跑步期間，里維拉所駕駛的紅色雪佛蘭(Chevy Malibu)轎車，曾多次駛過堤比茲身旁；經過偵訊，里維拉帶著警察到當地一處玉米田找到堤比茲的遺體，屍檢發現女大生被捅了好幾刀。

十幾歲時從墨西哥非法來到美國的里維拉陳述，他接近堤比茲是因為覺得她很有魅力，但堤比茲卻威脅要報警，因此他毆打了受害者，堤比茲暈了過去，後來他就把女大生扛到自己的後車廂。

檢察官指控里維拉意圖性侵堤比茲，因受害女屍體被發現時，僅穿著襪子與運動胸罩，且雙腿是張開的，檢方後來根據監控影片，以及兇嫌供詞，加上後車廂有堤比茲血跡的DNA立案；檢察官布朗(Scott Brown)說，兇嫌「罪有應得」。

儘管里維拉律師曾一度辯稱嫌犯是遭人綁架而被迫埋屍，但12名陪審團成員一致認定里維拉有罪。

警察 檢察官 美國

上一則

變種病毒、開學等因素…美不打疫苗民眾 降至23%新低

下一則

J.D. Powe調查：新車品質 公羊卡車奪冠 克萊斯勒墊底

延伸閱讀

無證客下毒手 殘殺愛州女大生棄屍 判終身監禁不得假釋

無證客下毒手 殘殺愛州女大生棄屍 判終身監禁不得假釋
殺父兇手恐假釋 羅伯特甘迺迪長子：嚴重錯誤

殺父兇手恐假釋 羅伯特甘迺迪長子：嚴重錯誤
殺父兇手可能獲假釋 羅伯特甘迺迪長子： 嚴重錯誤

殺父兇手可能獲假釋 羅伯特甘迺迪長子： 嚴重錯誤
南韓爆多起年輕人接種輝瑞疫苗後猝死 引大眾擔憂

南韓爆多起年輕人接種輝瑞疫苗後猝死 引大眾擔憂

熱門新聞

加州一名小學教師在教室中取下口罩，結果使學生和家長感染新冠病毒。圖為加州州長紐森巡視小學。(美聯社)

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

2021-08-27 20:37
58歲美甲師麗莎·史特德曼因新冠肺炎重症住院一個多星期，返家後，卻發現當初同樣染疫但只是輕症的丈夫羅納德，已死在家中。（圖截自WTVG 13abc推特）

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

2021-08-28 19:34
潔西卡‧華勒斯(Jessica Wallace)在GoFundMe網站募款專頁上寫道，丈夫現正插管中，「面臨各種醫藥費帳單，出現這種狀況，我們毫無準備」。(圖截取自GoFundMe)

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

2021-08-27 09:16
美國財政部2018年制裁張建（圖上方）時製作的相關共犯組織圖。(美國財政部)

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

2021-08-31 09:35
民眾接種輝瑞疫苗。(美聯社)

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

2021-08-28 16:31
歐盟30日建議暫停來自美國的非必要旅行，以避免疫情進一步擴散。圖為巴黎鐵塔的瞭望台。(美聯社)

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

2021-08-30 13:35

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片