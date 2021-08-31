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去年仇恨犯罪7759件創12年新高 非裔亞裔受攻擊增加

編譯周芳苑╱綜合30日電
聯邦調查局報告稱，全美各地針對非裔人和亞裔的襲擊越來越多，仇恨犯罪數量2020年攀升，創12年最高紀錄。圖為亞裔抗議因疫情遭歧視和暴力攻擊。(Getty Images)
聯邦調查局報告稱，全美各地針對非裔人和亞裔的襲擊越來越多，仇恨犯罪數量2020年攀升，創12年最高紀錄。圖為亞裔抗議因疫情遭歧視和暴力攻擊。(Getty Images)

聯邦調查局(FBI)30日提出報告，全美各地針對非裔和亞裔的襲擊越來越多，仇恨犯罪數量2020年攀升，創12年最高紀錄。

根據聯邦調查局紀錄，2020年在全球疫情肆虐、總統選舉分裂、經濟動盪不安下，全美共有7759件仇恨犯罪，較 2019年增加6%，也是2008年以來最多的一年；2008年僅7783起犯罪。

七年來，仇恨犯罪數量第六次攀升。數據顯示，自2014年以來，聯邦提報的仇恨犯罪已增加近42%。

數據顯示，針對非裔的攻擊從1930件增為2755件，針對亞裔的攻擊更從158件上升到274件；民權組織警告，在白人民族主義抬頭、全國暴力犯罪增加下，對少數族裔的敵意越來越大，犯罪數據增加。

針對白人的攻擊也增加，達773件，增幅16%。

國會要求聯邦調查局每年根據各地執法機構資料報告仇恨犯罪數據；2020年，參與機構至少連續第二年減少，減至 1萬5136個，比2019年少422個，而且絕大多數報告無仇恨犯罪。

國會民主黨人士和民權倡議者批評，仇恨犯罪和其他偏見事件的數量被嚴重低估，聲稱各地警察識別和分類仇恨犯罪的訓練不足，也沒有足夠資源或興趣進行調查。

總部位於加州的草根組織Stop AAPI Hate報告，2020年3月全美爆發新冠疫情起到今年3月，全美共有6603起針對亞裔的仇恨事件。

這些數據是通過線上自我提報系統收集、未經徹底審查，其中約65%是辱罵等口頭騷擾，12.6%涉及人身攻擊。

今年5月，國會批准新冠疫情仇恨犯罪法案(Covid-19 Hate Crimes Act)，要求司法部任命一名官員，針對向聯邦當局提報的仇恨犯罪加速調查；這項法案並藉由加強線上提報、增加多語言資源以協助移民等方式，改善各地仇恨犯罪提報。

仇恨犯罪 亞裔 疫情

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