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殺父兇手恐假釋 羅伯特甘迺迪長子：嚴重錯誤

記者張聲肇╱綜合報導
羅伯特‧甘迺迪的長子約瑟夫‧甘迺迪就殺父兇手可能獲假釋一事表示，這是「 嚴重錯誤」。(美聯社)
羅伯特‧甘迺迪的長子約瑟夫‧甘迺迪就殺父兇手可能獲假釋一事表示，這是「 嚴重錯誤」。(美聯社)

已故聯邦參議員羅伯特‧甘迺迪(Robert F. Kennedy)的長子、前國會眾議員約瑟夫‧甘迺迪(Joseph Kennedy II)29日就殺父兇手可能獲假釋一事表示，加州假釋委員會18名委員當中，兩人提議假釋現年77歲的席爾汗(Sirhan Sirhan)，這是「 嚴重錯誤。」

約瑟夫說：「我理解，應否終結殺人犯的刑期，各界有正反意見，連我家都有不同意見，但是情緒與意見，都改變不了歷史事實。」

羅伯特‧甘迺迪1963年競選民主黨總統提名時，在加州洛杉磯國賓大飯店遭槍殺，根據約瑟夫的講法，殺人動機是因為甘迺迪支持以色列。經審判、定罪和判刑，席爾汗被法院判處死刑，後來減刑為無期徒刑。

假釋委員會認定席爾汗符合假釋的資格，因為囚犯不再對社會造成威脅，如此假定的理由則是，囚犯在獄中參加20多個「改過自新」課程，包括憤怒管理、太極、戒酒戒毒等學習班。

27日提出的假釋建議，委員會應在四個月內審議裁決，然後送交加州州長最後裁定；約瑟夫希望委員會退回提案，萬一提交州長，則希望州長維持原判，也就是無期徒刑。

他父親和母親共有11名子女，九人還在世；兄弟姊妹中，兩人贊成讓席爾汗假釋出獄，但身為長子的約瑟夫和五名弟妹均反對。

約瑟夫說，以政治理由殺人者應知，犯下這種罪就會「至少在獄中終其一生，不得假釋。」特別是像席爾汗這種政治殺人犯若獲假釋，同樣想法的人一定額手稱慶，所以他慎重提醒主張假釋的人，放掉席爾汗，就是鼓勵政治意見不同的人用槍解決歧異。

受害人遺孀，也就是約瑟夫的母親伊瑟爾‧甘迺迪(Ethal Kennedy)贊成把兇手的死刑減為無期徒刑，約瑟夫說，母親出於寬恕，兇手已獲寬恕；父親橫死，衝擊最深就是母親，「沒人有權更改」她的決定。

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