踩踏黃石公園噴泉區 26歲女子判囚1周

懷俄明州 司法廳25日表示，一名女子日前造訪黃石(Yellowstone)國家公園地熱區時，因未走在園方設置的人行步道 上，違規行走在噴泉周圍，被處監禁一周。

該名女子今年26歲、來自康乃狄克州 ，除了須服刑，她還被處以1000元罰款和繳交40元的人事費用；此外，她還必須額外向黃石公園合作夥伴、非營利組織「黃石永久地質資源基金會」支付1000元作為社區服務金。

黃石公園的諾里斯間歇泉盆地(Norris Geyser Basin)是當地最著名的景點之一，周遭也豎立告示牌提醒民眾須走在人行道上；但官方人員指出，該名女子與另一名友人被目擊在地熱區上恣意行走：「很多人都看到，他們很擔心，所以拍照和錄影存證。」

據稱，該名女子當時與兩名友人同行，不過官方並未說明另一名踩踏地熱區的友人是否也同樣受罰，也未公布他的身分。

國家公園管理局表示，諾里斯間歇泉盆地是黃石公園內最大的地熱區、也是最熱的，該區幾乎所有發熱位置的溫度都超過水的沸點。

「那些不懂得尊敬大自然中不穩定地表、滾燙的熱水和沸騰的泥巴可能會帶來的危險，國家公園管理局的處置非常正確，也警告所有人到了地熱區必須走在人行道上。」懷俄明州代理聯邦檢察官莫瑞(Bob Murray)表示：「不過總是會有人像這名女子一樣無法理解，儘管以刑事罪起訴此人看來可能過於嚴苛，但總好過住在醫院的燒傷患者中心。」