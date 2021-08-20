國會圖書館外 男子稱皮卡車內有炸藥 數小時後投降被捕

北卡州男子羅斯伯里19日將一輛皮卡停到國會大廈圖書館前方的人行道，聲稱車內有炸彈、自己拿著引爆器，與警方僵持數小時後投降；圖爲警方見檢查涉案皮卡。(美聯社)

國會警察 (U.S. Capitol Police)19日上午在國會圖書館 附近，調查一輛涉嫌製造炸彈威脅的可疑皮卡車，車內可能藏有爆炸品，該區域人員也很快疏散，嫌犯男子同日稍晚投降後被捕。

國會警察局長曼格(Tom Manger)說，49歲的嫌犯羅斯伯里(Floyd Ray Roseberry)來自北卡州格羅佛(Grover)，他開著自己的皮卡停到國會圖書館前方的人行道，聲稱車內有炸彈、自己拿著引爆器，與警方對峙數小時。

期間他在臉書發布一系列視頻，直播自己的動向，他在視頻中提到阿富汗，說自己是革命的一部分，還多次提及拜登總統的名字，並對民主黨出言不遜；他還說自己不想傷害任何人，但只要警方朝他的皮卡開槍，炸彈就會引爆。

停泊在國會圖書館旁的一輛皮卡19日引發炸彈威脅，警方大陣仗封鎖現場調查，涉案的北卡州男子投降後被捕。(歐新社)

曼格表示，羅斯伯里之後向警方投降，期間並未發生任何意外，警方目前仍不確定他的車內是否有爆炸物，清理現場可能需要數小時。

國會警察19日上午9時15分左右開始此次爆炸威脅調查，並疏散附近人員，還透過推特要求大家遠離國會圖書館附近區域；本周參眾兩院處於休會期，國會眾院 Cannon辦公樓的人員從地下隧道轉移到了眾院Longworth辦公樓，另根據現場揚聲器發布的通知，國會圖書館所有工作人員當日也因此提前下班(leave for the day)。

警方將此事作為重大案件處理，現場有大量警務人員，聯邦調查局華府辦公室、聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)華府辦公室的執法人員也在現場調查，警方還曾調來狙擊手。

國會山莊周圍的部分道路因此關閉，包括西南3街與東南2街之間的獨立大道、西北3街與東北2街之間的憲法大道、東北1街和東南2街之間的East Capitol street；地鐵橙線、藍線、銀線也跳過Capitol South站。