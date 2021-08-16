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巴布狄倫爆醜聞 康州女控12歲時遭他施暴、性虐待

編譯張君堯／即時報導
一項新的訴訟指控稱，美國著名民謠歌手鮑伯迪倫曾在1965年對一名12歲女孩實施性虐待，還曾對她使用毒品和酒精。(美聯社)
一項新的訴訟指控稱，美國著名民謠歌手鮑伯迪倫曾在1965年對一名12歲女孩實施性虐待，還曾對她使用毒品和酒精。(美聯社)

一項新的訴訟指控稱，美國著名民謠歌手巴布狄倫（Bob Dylan）曾在1965年對一名12歲女孩實施性虐待，還曾對她使用毒品和酒精。

「衛報」報導，該訴訟稱，巴布狄倫與原告「成為朋友並建立了情感聯繫」，曼哈頓最高法院的文件中顯示，原告化名為「JC」，現為居住在康乃狄克州的68歲婦女，指控當時23歲或24歲的巴布狄倫「利用他作為音樂家的地位，通過扶養JC來獲得她的信任、並獲得對她的控制權，作為他對她進行性騷擾和虐待的計劃的一部分」。

根據訴狀，巴布狄倫與JC建立了「聯繫」，以「降低她對性虐待她的壓抑，再加上提供毒品、酒精和身體暴力威脅，讓JC在情感上和心理上一直到今日都受到傷害」。訴訟中還提到巴布狄倫多次虐待JC，並徹底影響她的情緒，其中包括抑鬱、羞辱和焦慮，這些影響「具有永久性和持久性，使原告無法進行正常日常活動」。

JC目前正就襲擊、毆打、非法監禁和造成情緒困擾的指控尋求未指明的損害賠償和陪審團審判。現年80歲的巴布狄倫的發言人16日告訴衛報「JC的說法不真實，巴布狄倫將進行辯護」。

毒品 性騷擾 美國

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