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加州7歲男孩遊湖染「食腦變形蟲」 搶救多日不治

編譯洪毅／綜合13日電

加州特哈瑪郡(Tehama County)七歲男孩普瑞特(David Pruitt)在當地某座湖中戲水後，染上「福氏內格里阿米巴腦膜腦炎」(Naegleriasis)，7月30日送往戴維斯加大醫療中心(UC Davis Medical Center)接上維生器材救治後，仍於日前去世。

該腦膜炎系由俗稱「食腦變形蟲」的「福氏內格里蟲」(Naegleria fowleri)所引起，通過鼻腔感染人的大腦；若不幸染上此種腦膜炎，初始症狀為劇烈頭痛、發燒、噁心、嘔吐等，隨著病情惡化，會出現頸部僵硬，引發癲癇，或產生幻覺等。

雖然此腦膜炎發生案例甚少，自1971年以來，加州只有十宗病例，但是一染上，就幾乎沒有存活的機會。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)網站介紹，福氏內格里蟲通常在溫暖或受汙染的淡水體，例如河流或湖泊中出現，極少數案例還會出現在消毒不徹底的游泳池內。

特哈瑪郡衛生局並未透露普瑞特是在哪座湖裡感染此腦膜炎，其家人也不願多談，只有普瑞特的阿姨克莉斯托．海莉(Crystal Hayley)表示，希望普瑞特的案例能提高大加對此變形蟲及疾病的認識。

加州 聯邦疾病防治中心 游泳

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