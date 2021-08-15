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槍枝沒收好 佛州女視訊會議時當場被幼子轟死

編譯柯立偉／綜合14日電

佛羅里達州阿塔蒙特泉(Altamonte Springs)一名21歲女子莎瑪雅．林恩(Shamaya Lynn)，11日上午在自家與同事進行視訊會議時，被幼童持槍射擊後腦死亡。警方目前只確定槍枝由幼童父親所有，關於該名幼童的實際年齡，及幼童與死者的親屬關係，警方均尚未公布。

透過視訊會議目睹事發經過的同事表示，事發時看到林恩的身後有幼童出現，並伴隨一些聲響，隨後林恩就向後傾倒；同事雖報警，警方及救難人員趕到現場時，由於林恩頭部中槍，宣告不治。

警方隨後封鎖現場進行調查，初步結果顯示該把槍枝當時已經上膛，且沒有適當防護，才使家中的幼童不慎接觸到並造成悲劇；所幸在場的兩名幼兒均沒有受傷，已交付親屬照顧。

近年來家中幼童不慎開槍誤擊的消息時有所聞，根據反槍枝暴力團體「艾弗頓槍枝安全組織」(Everytown Gun Safety)統計，自2015年至今，已有至少2290起類似案例，造成848人死亡；而今年至目前為止，共有220起誤擊案例，造成83人死亡。

例如今年2月，北卡羅來納州一名育有五名子女的25歲女子韓德森(Gabriel Henderson)，就被自己的孩子從她手提包中已上膛的手槍所誤擊而死；今年8月，德州休士頓更有一名八個月大的嬰兒，被三歲的哥哥在玩槍時殺害。

阿塔蒙特泉警局警官路易茲(Roberto Ruiz Jr.)表示，警方會為所有沒有鎖頭的合法持槍人提供一個免費的安全鎖，希望可以降低類似案件的發生率；他說：「如果你有槍，請務必上鎖並收好，這種意外原本完全可以避免。」

視訊會議 北卡羅來納州 德州

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