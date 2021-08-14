欠租不付 房東槍殺房客 冷笑「他再也無法逃離了」

拉斯維加斯一名房東洛薩諾-桑切斯被控射殺三名房客，其中二人死亡，已被警方逮捕。(美聯社)

據當局稱，拉斯維加斯一名房東 涉嫌射殺三名房客，導致其中二人死亡，已遭警方逮捕。

這起槍殺事件發生在西芝加哥大道200街區，拉斯維加斯大都會 警察局獲報後，10日凌晨零時左右派員前往處理，發現一男一女兩名成年人在住所受到槍傷。

警方隨後在屋內發現另一名女性槍殺受害者已身亡；早先被發現的女性受害者最終也因傷勢過重而死亡。

拉斯維加斯大都會警局透過新聞稿說，警方趕抵現場時，78歲的兇嫌洛薩諾-桑切斯(Arnaldo Lozano-Sanchez)仍在住所內。

據當地報導，洛薩諾-桑切斯顯然住在這所屋子裡，出租房間給受害者，在他對未付租金 與房客起爭執時開槍。

副首席地方檢察官法蒂格(Tim Fattig)告訴法官，房東「想用他自己的方式處理」。

法官判定洛薩諾-桑切斯在等待被提審時應繼續監禁，不得保釋；這名房東涉嫌謀殺兩婦女、並讓一男子受傷而被控謀殺和謀殺未遂，當局說，受傷的男子被射了九槍。

法蒂格說，洛薩諾-桑切斯聲稱受害者未付房租，他當然對此感到懊惱。

據拉斯維加斯當地電視台報導，洛薩諾-桑切斯一位房客戈麥斯(Carlos Gomez)告訴警方，房東開槍後「微笑又大笑」，另一室友打開門時，他告訴那人「他再也無法逃離他」。

警方說，目前無直接訊息顯示租金糾紛與上周到期的全國性暫停驅逐有關；內華達州等新冠病毐高傳染地區恢復採行暫停驅逐。

美國疾病控制預防中心(CDC)修改後的禁令正面臨法律挑戰，有效期至10月3日。

法蒂格說，警方在鄰近灌木叢中發現洛薩諾-桑切斯的槍支。