信奉匿名者Q、光明會 狠父殺兒女遭起訴

加州40歲男子科爾曼由於信奉「匿名者Q」及神祕組織「光明會」，認為兩歲兒子及10個月大的女兒長大之後都將變成「妖怪」，在墨西哥動手將一雙兒女殺害。(取材自Instagram)

加州 中區聯邦檢察官辦公室指出，40歲男子科爾曼(Matthew Taylor Coleman)由於信奉「匿名者Q」(QAnon)及神祕組織「光明會」(Illuminati)，認為兩歲兒子及10個月大的女兒長大之後都將變成「妖怪」，在墨西哥 動手將一雙兒女殺害，11日被聯邦檢察官以境外謀殺美國公民 罪名起訴。法官裁定收押期間不得交保。

檢方指出，科爾曼對調查人員坦承殺害兒女，也對聯邦調查局(FBI)幹員指出，是用捕魚槍刺死兩個孩子。

檢方在刑事起訴書中寫道，科爾曼篤信「匿名者Q」及「光明會」的陰謀論，深信兩個孩子長大之後都會變成「妖怪」，也認為妻子把「毒蛇基因」(serpent DNA)遺傳給兒女。

法院紀錄中並未公布科爾曼妻子姓名，僅以姓名縮寫稱呼。根據檢警調查，科爾曼妻子向加州聖塔芭芭拉(Santa Barbara)警方報案說，丈夫7日帶兩個孩子出門之後即不知去向，丈夫沒帶孩子的安全座椅，也未回覆簡訊。

警方8日發布失蹤人口通知，並查出科爾曼最後出現地點是墨西哥羅薩瑞托(Rosarito)；警方通報聯邦調查局後，全案朝向家長綁架兒女方向偵辦。

科爾曼開車從墨西哥返回美國後，9日遭邊境巡邏員盤查，車內留有血跡，兩個小孩並未隨行。

起訴書指出，科爾曼9日接受調查人員訊問時便坦承殺害兒女，也說明棄屍地點以及凶器丟棄位置。他對調查人員說，知道自己做的事情是錯的，「但為了拯救全世界，才會出此下策」。