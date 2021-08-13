我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

信奉匿名者Q、光明會 狠父殺兒女遭起訴

記者顏伶如／綜合報導
加州40歲男子科爾曼由於信奉「匿名者Q」及神祕組織「光明會」，認為兩歲兒子及10個月大的女兒長大之後都將變成「妖怪」，在墨西哥動手將一雙兒女殺害。(取材自Instagram)
加州40歲男子科爾曼由於信奉「匿名者Q」及神祕組織「光明會」，認為兩歲兒子及10個月大的女兒長大之後都將變成「妖怪」，在墨西哥動手將一雙兒女殺害。(取材自Instagram)

加州中區聯邦檢察官辦公室指出，40歲男子科爾曼(Matthew Taylor Coleman)由於信奉「匿名者Q」(QAnon)及神祕組織「光明會」(Illuminati)，認為兩歲兒子及10個月大的女兒長大之後都將變成「妖怪」，在墨西哥動手將一雙兒女殺害，11日被聯邦檢察官以境外謀殺美國公民罪名起訴。法官裁定收押期間不得交保。

檢方指出，科爾曼對調查人員坦承殺害兒女，也對聯邦調查局(FBI)幹員指出，是用捕魚槍刺死兩個孩子。

檢方在刑事起訴書中寫道，科爾曼篤信「匿名者Q」及「光明會」的陰謀論，深信兩個孩子長大之後都會變成「妖怪」，也認為妻子把「毒蛇基因」(serpent DNA)遺傳給兒女。

法院紀錄中並未公布科爾曼妻子姓名，僅以姓名縮寫稱呼。根據檢警調查，科爾曼妻子向加州聖塔芭芭拉(Santa Barbara)警方報案說，丈夫7日帶兩個孩子出門之後即不知去向，丈夫沒帶孩子的安全座椅，也未回覆簡訊。

警方8日發布失蹤人口通知，並查出科爾曼最後出現地點是墨西哥羅薩瑞托(Rosarito)；警方通報聯邦調查局後，全案朝向家長綁架兒女方向偵辦。

科爾曼開車從墨西哥返回美國後，9日遭邊境巡邏員盤查，車內留有血跡，兩個小孩並未隨行。

起訴書指出，科爾曼9日接受調查人員訊問時便坦承殺害兒女，也說明棄屍地點以及凶器丟棄位置。他對調查人員說，知道自己做的事情是錯的，「但為了拯救全世界，才會出此下策」。

墨西哥 美國公民 加州

上一則

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

下一則

15小時拖延戰術失敗 德州參議會通過投票權案

延伸閱讀

加州準備好疫苗接種證明大勢所趨 可上網登記備用

加州準備好疫苗接種證明大勢所趨 可上網登記備用
信奉匿名者Q與光明會而殺害兒女 父親遭謀殺罪起訴

信奉匿名者Q與光明會而殺害兒女 父親遭謀殺罪起訴
拜登籲企業要求員工打疫苗 加州開第1槍：教職員都要打

拜登籲企業要求員工打疫苗 加州開第1槍：教職員都要打
加州教職員須接種或每周檢測

加州教職員須接種或每周檢測

熱門新聞

紐約居民在紐約州長辦公室外，呼籲延長禁止逼遷令。歐新社

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

2021-08-05 12:34
佛州機場旅客排著長隊等待接受COVID-19檢測。（美聯社）

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

2021-08-11 22:29
「老年學期刊」(Journal of Gerontology)刊登最新醫學研究發現，65歲以上老年人感染新冠病毒之後，經常出現非典型症狀，包括變得糊塗、易怒、健忘以及精神不佳等。(美聯社)

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

2021-08-09 09:44
美國目前已有超過1060人確診感染了來自秘魯的Lambda新冠變種病毒，不過有研究指出，輝瑞和莫德納疫苗均能有效預防感染Lambda病毒；圖爲加州一名17歲青年7日接種輝瑞疫苗。(Getty Images)

秘魯Lambda變種 美已破千例 「傳染力更高」WHO關切

2021-08-07 22:10
美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因Delta變異病毒株肆虐，病例急速攀升，與此同時，境內也出現逾千例最早在秘魯出現的Lambda變異株病例，傳染病專家提醒必須留意。圖為洛杉磯國際機場。(Getty Images)

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

2021-08-09 10:03
圖為前總統川普2020年10月10日在白宮二樓藍廳外陽台，舉行競選造勢活動，他摘下口罩，向白宮草坪上數百支持者致意。(美聯社)

姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼

2021-08-10 10:59

超人氣

更多 >
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題