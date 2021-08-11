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加州男在墨西哥殺掉2子女 潛逃回美時邊境被捕

中央社／墨西哥市10日綜合報導
警察在墨西哥濱海小鎮羅莎利托發現兩名美國兒童死亡。（路透）
警察在墨西哥濱海小鎮羅莎利托發現兩名美國兒童死亡。（路透）

墨西哥邊境下加利福尼亞州（Baja California）檢方今天表示，一名美國男子涉嫌在墨國殺害兩名親生子女，試圖返美時，遭美國邊境官員逮捕。

下加利福尼亞州檢察長桑傑士（Hiram Sanchez Zamora）表示，嫌疑人泰勒（Matthew Taylor）昨天試圖駕車經墨西哥蒂華納（Tijuana）進入聖地牙哥（San Diego）時，遭海關與邊境保護局（Customs and Border Protection, CBP）官員逮捕。

警察在墨西哥濱海小鎮羅莎利托發現兩名美國兒童死亡。（路透）
警察在墨西哥濱海小鎮羅莎利托發現兩名美國兒童死亡。（路透）

桑傑士在記者會上說，墨西哥濱海小鎮羅莎利托（Rosarito）一間旅館的監視畫面顯示，泰勒7日帶著1歲男孩和3歲女孩下榻該旅館，昨天清晨帶他們離開。後來的監視畫面錄到泰勒返回旅館，身邊卻不見兩個小孩，接著他又離開旅館。

警方昨天找到2個孩子，兩人身中多刀，被棄屍在距旅館約29公里的牧場入口附近樹叢中。

檢方表示，海關與邊境保護局得知孩子的母親通報孩子失蹤後，逮捕來自加州聖巴巴拉（Santa Barbara）、年約40歲的泰勒。

旅館 邊境 墨西哥

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