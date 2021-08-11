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俄州天氣轉涼 靴統山火98%受控 焚毀約41.3萬英畝

記者顏伶如╱綜合報導
周末期間天氣一度轉涼，讓俄勒岡州南部靴統山火救火行動獲得進展。截至9日為止，已有98%火勢獲得控制。(路透)
周末期間天氣一度轉涼，讓俄勒岡州南部靴統山火救火行動獲得進展。截至9日為止，已有98%火勢獲得控制。(路透)

周末期間天氣一度轉涼，讓俄勒岡州南部靴統山火(Bootleg Fire)救火行動獲得進展。截至9日為止，已有98%火勢獲得控制；根據統計，靴統山火爆發一個多月以來，延燒總面積約有41萬3765英畝，但由於火勢仍未完全撲滅，目前尚有超過1000名消防人員仍與山火對抗中。

俄勒岡州消防廳官員指出，到了9日中午，克拉瑪斯郡(Klamath County)、雷克郡(Lake County)原本對居民發布的緊急撤離令均已解除，民眾終於得以重返家園。火勢最嚴重期間投入救災的俄勒岡州國民兵(Oregon National Guard)，9日也已結束任務。

消防廳官員指出，接下來消防人員需要處理靴統山火東北部，靠近銀溪(Silver Creek)的餘燼，達成100%撲滅火室的目標，但對於火勢已經熄滅的地區，則不會掉以輕心，將持續密切觀察是否出現任何狀況。

因為雷擊而引發的靴統山火，8月初一度成為全美正在燃燒的91場山林大火中，規模最大的一場野火。

媒體空拍畫面顯示，歷經祝融肆虐之後，如今靴統山火留下的印記，是被燒得焦黑的大片森林以及焦土。

俄勒岡州南部靴統山火救火行動獲得進展，已有98%火勢獲得控制。圖為民眾查看被燒成...
俄勒岡州南部靴統山火救火行動獲得進展，已有98%火勢獲得控制。圖為民眾查看被燒成廢墟的住家。(美聯社)

山火 俄勒岡州 國民兵

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