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母深夜出門 伊州5童葬火窟 消防員痛：他們還是孩子啊

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊利諾州有五名幼童不幸遭祝融吞噬，火災公寓門窗一片焦黑。(KMOV4直播截頻)
伊利諾州有五名幼童不幸遭祝融吞噬，火災公寓門窗一片焦黑。(KMOV4直播截頻)

五名同一家庭的二至九歲幼童，6日清晨在伊利諾州西南部的東聖路易市(East St. Louis)的一處兩層樓公寓，慘遭大火燒死；消防人員指出，這五名不幸喪生火海的小孩，當時因母親出門而留下在家，沒有成年人陪伴。

東聖路易助理消防隊長麥可雷蘭(George McClellan)指出，他們在6日清晨3時45分左右接到火災舉報，救災人員趕抵現場後，有兩名成人在火災現場，並告知有五名幼童仍在屋內，消防隊員進入火場後，在屋內臥房發現有兩名兒童死亡，另外三名孩子則倒在廚房地上失去知覺，雖經緊急抬出屋外急救，但其中兩名孩子仍未逃過死亡厄運，而第五名幼童在被送往醫院途中也不幸過世。

他說，這五個孩子都來自同一個家庭，是親兄弟姐妹；到場協助的消防隊員都對此悲劇感到非常難過，「他們還是孩子」。

麥可雷蘭說，火災發生時，這五名孩子的母親剛好離家去接另一個成人下班，沒想到返家後發現房子著火，「她多次衝入火場想營救孩子」。

目前消防鑑定人員正在調查火災原因，該棟公寓還住了多戶人家，有七戶也因這次火災流離失所，幸運的是大火發生當時，他們都不在家。

東聖路易市與密蘇里州的聖路易市隔河相望。

密蘇里州 伊利諾州

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