俄勒岡高中工友密謀大規模校園槍擊 二級謀殺未遂起訴

俄勒岡州南麥德福高中(South Medford High School)24歲工友克雷(Kristopher Clay)涉嫌密謀發動大規模校園槍擊 ，鎖定學生與教職員為目標，7月底前往麥德福警察 局(Medford Police Department)自首後，被檢察官以二級謀殺未遂(attempted murder)、一級企圖攻擊、非法持槍、破壞證據等罪名起訴。

克雷5日首度出庭應訊後還押傑克森郡立監獄(Jackson County Jail)，法官將保釋金訂為200萬元。

麥德福警察局指出，克雷曾經多次採取「重大步驟」，意在發動大規模校園槍擊。

警方指出，克雷今年7月20日抵達麥德福警察局，告知員警自己一直有殺人意圖，也擬好了行兇計畫；克雷被警方送到艾桑提羅格區域醫學中心(Asante Rogue Regional Medical Center)行為健康小組接受精神鑑定的同時，麥德福警察局向法院申請搜索令，前往與克雷有關的三處傑克森郡(Jackson County )地點展開搜查，分別起出來福槍等槍枝、彈藥、作戰裝備。

麥德福警察局警官包德洛(Mike Budreau)指出，員警還找到克雷所寫，類似犯罪自白書的日記；包德洛說，高中只是克雷鎖定的槍擊目標之一，「另外還有其他幾個目標」。

警方指出，克雷並無犯罪前科，2019年曾涉嫌擾亂秩序而被捕，但未被起訴；審理2019年案件的法官裁定，克雷患有精神疾病，不得持有槍械。

麥德福學區 (Medford School District)發言人胡德(Natalie Hurd)指出，克雷從今年2月起擔任南麥德福高中校工，現已遭解雇。

學區督察長查皮恩(Bret Champion)指出，克雷應徵時接受犯罪背景調查、藥物檢測、資歷查核(reference check)一切正常。

不過，查皮恩指出，應徵過程中並不包括精神健康鑑定；他表示，學區將檢討招聘作業是否有任何漏洞。