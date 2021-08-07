蘋果手機擬偵測兒童色情照 掀起正反爭議

蘋果計畫檢查美國用戶手機內，是否有性凌虐兒童視頻或照片，引起爭議。(美聯社)

智慧手機 巨擘蘋果 宣布計畫，想檢查其美國 用戶手機內是否有性凌虐兒童的視頻或照片；此一宣布贏得兒童保護團體讚揚，但也引發某些網安專家的憂慮，指蘋果手機系統恐遭誤用，也容政府窺探、偵監民眾；不過，父母非出自惡意把小孩洗澡照拍下來，倒不必擔心。

美聯社報導，蘋果擬推出的工具叫「中樞匹配」(neuralMatch)，設計宗旨在查出已有的性虐兒童影像，各類影像上傳到蘋果iCloud前，都先掃描一番，若是發現有匹配案例，再經人工審核；一旦證實是兒童春宮，用戶的帳號就會被停用，並把案件通知國家失蹤兒童及童工保護中心(National Center for Missing and Exploited Children)。

學者們指出，蘋果的匹配工具不是「瞧見」春宮影像，反而是代表春宮影像的「指紋」，可以有更邪惡的使用法。

約翰霍普金斯大學加密科技首席研究員葛林(Matthew Green)警告說，這套系統可以把看似無害但存心想引發兒童春宮匹配的影像寄給無辜的人，而羅織其入罪；影像可以愚弄蘋果的演算法而通知執法單位；葛林指出，專家要做這種事，向來十分容易。

其他的亂用方式還有政府偵監異議或抗議人士；葛林強調，若是中共政權把檔案表單交給蘋果，要求蘋果去掃描，蘋果敢反對嗎？他希望蘋果膽子夠大而拒絕，但蘋果的科技卻無法拒絕。

微軟、谷歌、臉書等科技巨擘分享已知性虐兒童影像的數位指紋已行之有年，蘋果已動用那些指紋掃描其用戶存在iCloud伺服器的檔案，來找尋兒童春宮，但伺服器加密保護的程度，比不上存在手機上的檔案。

蘋果長久以來飽受政府施壓，要求讓官方提升對加密資訊的偵監行動；要迎合新的安全措施，蘋果必須設法取得巧妙的平衡，既掃蕩性剝削兒童，又維持公司高規格保護用戶隱私的承諾。