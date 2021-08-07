我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

蘋果手機擬偵測兒童色情照 掀起正反爭議

編譯潘勛／綜合6日電
蘋果計畫檢查美國用戶手機內，是否有性凌虐兒童視頻或照片，引起爭議。(美聯社)
蘋果計畫檢查美國用戶手機內，是否有性凌虐兒童視頻或照片，引起爭議。(美聯社)

智慧手機巨擘蘋果宣布計畫，想檢查其美國用戶手機內是否有性凌虐兒童的視頻或照片；此一宣布贏得兒童保護團體讚揚，但也引發某些網安專家的憂慮，指蘋果手機系統恐遭誤用，也容政府窺探、偵監民眾；不過，父母非出自惡意把小孩洗澡照拍下來，倒不必擔心。

美聯社報導，蘋果擬推出的工具叫「中樞匹配」(neuralMatch)，設計宗旨在查出已有的性虐兒童影像，各類影像上傳到蘋果iCloud前，都先掃描一番，若是發現有匹配案例，再經人工審核；一旦證實是兒童春宮，用戶的帳號就會被停用，並把案件通知國家失蹤兒童及童工保護中心(National Center for Missing and Exploited Children)。

學者們指出，蘋果的匹配工具不是「瞧見」春宮影像，反而是代表春宮影像的「指紋」，可以有更邪惡的使用法。

約翰霍普金斯大學加密科技首席研究員葛林(Matthew Green)警告說，這套系統可以把看似無害但存心想引發兒童春宮匹配的影像寄給無辜的人，而羅織其入罪；影像可以愚弄蘋果的演算法而通知執法單位；葛林指出，專家要做這種事，向來十分容易。

其他的亂用方式還有政府偵監異議或抗議人士；葛林強調，若是中共政權把檔案表單交給蘋果，要求蘋果去掃描，蘋果敢反對嗎？他希望蘋果膽子夠大而拒絕，但蘋果的科技卻無法拒絕。

微軟、谷歌、臉書等科技巨擘分享已知性虐兒童影像的數位指紋已行之有年，蘋果已動用那些指紋掃描其用戶存在iCloud伺服器的檔案，來找尋兒童春宮，但伺服器加密保護的程度，比不上存在手機上的檔案。

蘋果長久以來飽受政府施壓，要求讓官方提升對加密資訊的偵監行動；要迎合新的安全措施，蘋果必須設法取得巧妙的平衡，既掃蕩性剝削兒童，又維持公司高規格保護用戶隱私的承諾。

蘋果 手機 美國

上一則

失控旅客激增 航管局促機場協助遏止

下一則

母深夜出門 伊州5童葬火窟 消防員痛：他們還是孩子啊

延伸閱讀

疫情紅利不再 科技股降溫

疫情紅利不再 科技股降溫
洛時華裔社論版主編 將任德州論壇報總編

洛時華裔社論版主編 將任德州論壇報總編
推動Apple Car計畫 蘋果擴大自駕車隊

推動Apple Car計畫 蘋果擴大自駕車隊
iPhone護兒童 新功能偵測兒童色情圖像 下月美國先推出

iPhone護兒童 新功能偵測兒童色情圖像 下月美國先推出

熱門新聞

美國衛生當局今天公布一份最新研究發現，7月麻薩諸塞州發生多起群聚感染，469起個案中高達74%已打完疫苗，且體內病毒量與未接種疫苗者相當，再再顯示Delta變異株傳染力驚人。(美聯社)

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

2021-07-30 15:48
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

2021-07-30 19:51
比爾蓋茲和梅琳達蓋茲2日經法官批准後「正式離婚」，為兩人多年婚姻畫上句號。(美聯社)

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

2021-08-03 00:15
紐約居民在紐約州長辦公室外，呼籲延長禁止逼遷令。歐新社

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

2021-08-05 12:34
男乘客在邊疆航空班機上遭膠帶綑綁在座位。（路透）

邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁

2021-08-04 12:27
美國洛杉磯國際機場。（路透）

外國旅客想入境美國 未來可能得先完整接種疫苗

2021-08-04 20:22

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」