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失控旅客激增 航管局促機場協助遏止

編譯周芳苑／綜合6日電
飛機乘客不守規矩事件今年暴增，聯邦航空管理局要求機場協助改善；圖為乘客在芝加哥歐海爾機場等候登機。(美聯社)
飛機乘客不守規矩事件今年暴增，聯邦航空管理局要求機場協助改善；圖為乘客在芝加哥歐海爾機場等候登機。(美聯社)

全美乘客今年不守規事件激增，空服員受騷擾、威脅，甚至遭人身攻擊；聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration, FAA)表示，希望機場協助遏止旅客的不良行為。

航管局已承諾嚴懲違規乘客，包括巨額罰款；儘管如此，仍收到大量乘客失控的舉報，亟需機場和執法部門協助。

航管局長迪克森(Steve Dickson)寫給全美機場主管的一封信提到，航管局對不守規乘客處以民事罰款，但無權刑事起訴；事件發生後，執法人員經常被要求在登機口等待不守規乘客，往往不起訴便釋放，錯過讓不守規乘客為其行為負責的闗鍵時機。

航管局說，年初以來已收到 3715 起乘客不守規矩報告，該機構展開628項調查、採取 99項執法行動；2019 年展開的調查不到 150例。新冠疫情爆發以來，數十名運輸安全管理局(TSA)安檢人員也遭襲擊。

航空公司和航空工會致函司法部，要求對暴力乘客提刑事訴訟

警方已針對某些個案採取行動。邁阿密戴德警局報告，一名乘客7月31日在邊疆航空(Frontier Airlines) 飛往邁阿密的航班上被捕，據稱他摸兩名空服員胸部並毆打另一名空服員；該乘客一直喝酒，對機組人員勸慰不予理會，於是被綁在座位上，最後被控三項輕罪。

今年航管局彙編事件中，近四分之三涉及乘客拒絕戴口罩。

航管局和空服員說，造成乘客鬧事的普遍要素是酒精。

航管局已禁止乘客在機上飲用非航空公司提供的酒類；但迪克森說，機場酒吧和餐館允許乘客外帶酒精飲料，讓乘客認為可帶著搭機、或等待登機時便喝醉；迪克森要求機場與供應商合作並發布規則公告，遏制這些行為。

西南航空(Southwest Airlines)和美國航空(American Airlines)5月表示，將延後恢復機上酒類銷售。

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