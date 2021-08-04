回應警務改革挑戰 多名高階警官參選公職

前底特律警察局長克雷格，準備參選密西根州州長。(美聯社)

自從佛洛伊德 (George Floyd)命案後，警民衝突愈趨浮上檯面，許多指責警方系統性種族歧視的社會運動團體紛紛喊出「刪減警政經費」(defund the police)的手段，要迫使警務系統改革；現在許多地區的警政高層，為回應警務改革的挑戰、保衛警察 權利而投入選戰，期待能同時兼顧警察的權利與社會上對於改革的訴求。

以全國為範圍觀察，投入選戰的警政高層最重要的訴求是「改革警務」以及「保護警察權利」，傳統選戰中左右派意識形態之爭不是重點，也無關乎參選人的族裔背景。這次參選各項公職的警務高層，有來自民主黨、也有來自共和黨，種族背景也相當多元，不限於非裔。

前奧蘭多(Orland)警長、現任佛羅里達州聯邦眾議員戴敏斯(Val Demings)，多次表達同時支持警務改革及反對削減警政經費的立場，也宣布將角逐明年的聯邦參議員選舉，挑戰現任佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)。

內華達州克拉克郡警察局長朗巴度，準備參選州長。(美聯社)

而共和黨部分的代表人選，則包含準備參選內華達州州長的克拉克郡(Clark county)警察局長朗巴度(Joe Lombardo)，他競選廣告的圖樣即以「警察」為中心，以警徽、槍枝與警用背心創造競選圖示；而參選密西根州州長的前底特律警察局長克雷格(James Craig)，則是深入大街小巷，宣傳在自己的治理下，去年佛洛伊德的抗議浪潮中，底特律完全沒有街頭暴動的政績。

這些有警務背景的參選人，不論族裔或政黨背景，均曾公開表達對刪減警政經費的反對，但支持要對警務系統中長期存在的弊端進行系統性的改革。

例如朗巴達就曾表示，刪減警政經費不是只是把預算 刪除這麼簡單；他說：「我認為所謂的刪減警政預算，是指只要其他單位做的比警方好，那麼就由警方撥款，由其他單位執行，不是只刪除運算，然後留下業務真空。」