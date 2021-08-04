五角大廈附近傳槍響 警察被刺亡、兇手遭擊斃

國防部附近的巴士轉運站傳出暴力事件後，五角大廈一度封鎖。(美聯社)

國防部 附近的巴士轉運站3日上午發生暴力事件，導致一名警察 被刺死，行凶者則被執法人員當場擊斃；事發後五角大廈曾短暫封鎖。

執法官員稱，這椿槍擊 暴力事件於上午10時半左右發生在五角大廈入口處附近；負責國防部維安的庫瑟(Woodrow Kusse)說，警員被攻擊後引發混亂，並傳出一連串槍聲，導致「幾人傷亡」。

美聯社引述消息來源報導，被擊斃的涉案人是現年27歲、來自喬治亞州的藍茲(Autin William Lanz)。

雖然犯案動機至今仍由警方調查中，但發生在華府地區交通系統繁忙路段的此一事件，再次挑起經歷過今年1月6日國會遇襲後的緊張情緒；在國防部的記者會上，庫瑟拒絕證實這名警察已被擊斃，甚至拒絕提供暴力事件如何展開的訊息，只說一名警察遭攻擊，「雙方交火」。

聯邦調查局(FBI)也僅證實正在進行調查，表示「不會對公眾造成持續威脅」，但婉拒提供案情細節或可能的動機。當天稍晚，五角大廈保護局(Pentagon Force Protection Agency)發表聲明，證實了這名警察的死訊；國防部長奧斯丁也表達哀悼，並表示國防部將降半旗致哀。

五角大廈保護局說，這起事件發生在五角大廈轉運中心(Pentagon Transit Center)的大都會公車站，距離維吉尼亞州阿靈頓郡的五角大廈僅幾步之遙，而五角大廈就在華盛頓特區波多馬克河(Potomac River)對岸。

事發時，五角大廈附近一名美聯社記者聽到好幾聲槍響，而後停頓一下，之後至少又開一槍；另一位美聯社記者聽到警察大喊「槍手」。

五角大廈聲明說，由於「警察活動」，整棟大樓封鎖；負責大樓安全的五角大廈保護局當日中午左右在社群網站推特(twitter)上表示，除犯罪現場外，其他地區已解除封鎖。

槍擊發生時，國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)和參謀長聯席會議主席米利將軍(Gen. Mark Milley)正在白宮與拜登總統(Joe Biden)會面。

2010年，五角大廈部隊保護局兩名員警在安檢區遭一名槍手攻擊，警察還擊，打傷槍手。