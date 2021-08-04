我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國棒球2轟擺平多明尼加 再1勝就有金牌戰

勇士續約 2.15億元頂薪大合約 柯瑞簽了

五角大廈附近傳槍響 警察被刺亡、兇手遭擊斃

編譯周芳苑／綜合3日電
國防部附近的巴士轉運站傳出暴力事件後，五角大廈一度封鎖。(美聯社)
國防部附近的巴士轉運站傳出暴力事件後，五角大廈一度封鎖。(美聯社)

國防部附近的巴士轉運站3日上午發生暴力事件，導致一名警察被刺死，行凶者則被執法人員當場擊斃；事發後五角大廈曾短暫封鎖。

執法官員稱，這椿槍擊暴力事件於上午10時半左右發生在五角大廈入口處附近；負責國防部維安的庫瑟(Woodrow Kusse)說，警員被攻擊後引發混亂，並傳出一連串槍聲，導致「幾人傷亡」。

美聯社引述消息來源報導，被擊斃的涉案人是現年27歲、來自喬治亞州的藍茲(Autin William Lanz)。

雖然犯案動機至今仍由警方調查中，但發生在華府地區交通系統繁忙路段的此一事件，再次挑起經歷過今年1月6日國會遇襲後的緊張情緒；在國防部的記者會上，庫瑟拒絕證實這名警察已被擊斃，甚至拒絕提供暴力事件如何展開的訊息，只說一名警察遭攻擊，「雙方交火」。

聯邦調查局(FBI)也僅證實正在進行調查，表示「不會對公眾造成持續威脅」，但婉拒提供案情細節或可能的動機。當天稍晚，五角大廈保護局(Pentagon Force Protection Agency)發表聲明，證實了這名警察的死訊；國防部長奧斯丁也表達哀悼，並表示國防部將降半旗致哀。

五角大廈保護局說，這起事件發生在五角大廈轉運中心(Pentagon Transit Center)的大都會公車站，距離維吉尼亞州阿靈頓郡的五角大廈僅幾步之遙，而五角大廈就在華盛頓特區波多馬克河(Potomac River)對岸。

事發時，五角大廈附近一名美聯社記者聽到好幾聲槍響，而後停頓一下，之後至少又開一槍；另一位美聯社記者聽到警察大喊「槍手」。

五角大廈聲明說，由於「警察活動」，整棟大樓封鎖；負責大樓安全的五角大廈保護局當日中午左右在社群網站推特(twitter)上表示，除犯罪現場外，其他地區已解除封鎖。

槍擊發生時，國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)和參謀長聯席會議主席米利將軍(Gen. Mark Milley)正在白宮與拜登總統(Joe Biden)會面。

2010年，五角大廈部隊保護局兩名員警在安檢區遭一名槍手攻擊，警察還擊，打傷槍手。

警察 國防部 槍擊

上一則

回應警務改革挑戰 多名高階警官參選公職

下一則

全美現有91起山林大火 焚燒面積逾180萬英畝

延伸閱讀

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職
世界晚報／五角大廈外數次槍響 槍手斃命 傳1警殉職

世界晚報／五角大廈外數次槍響 槍手斃命 傳1警殉職
美聯社任命新社長 175年來首位海外有色人種女性

美聯社任命新社長 175年來首位海外有色人種女性
擊斃「比利小子」手槍拍賣 起標價200萬元

擊斃「比利小子」手槍拍賣 起標價200萬元

熱門新聞

美國衛生當局今天公布一份最新研究發現，7月麻薩諸塞州發生多起群聚感染，469起個案中高達74%已打完疫苗，且體內病毒量與未接種疫苗者相當，再再顯示Delta變異株傳染力驚人。(美聯社)

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

2021-07-30 15:48
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

2021-07-30 19:51
冰島的夏季，色彩十分繽紛。田妤婕提供

世界OnAir／冰島長大的中國女生 說說你不知道的冰島事

2021-07-27 17:43
美國第一夫人吉兒‧拜登上周末訪夏威夷，在海灘上踩到東西，今天將接受手術來移除嵌進左腳的異物。（美聯社）

第一夫人在夏威夷海灘踩到異物 今動手術移除

2021-07-29 18:57
比爾蓋茲和梅琳達蓋茲2日經法官批准後「正式離婚」，為兩人多年婚姻畫上句號。(美聯社)

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

2021-08-03 00:15
阿拉斯加州以南海域29日發生規模8.2地震。（取材自推特）

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

2021-07-29 09:50

超人氣

更多 >
妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚
1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金

1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金
五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職
少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了
路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協

路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協