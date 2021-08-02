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槍枝銷量攀升 彈藥庫存告急

編譯柯立偉／綜合1日電
全美槍枝銷售攀升，已造成彈藥供應不足的問題。(美聯社)
全美槍枝銷售攀升，已造成彈藥供應不足的問題。(美聯社)

這兩年受新冠疫情影響，不安的情緒在社會蔓延，推高彈藥的銷售量，全美各地彈藥供應量告急，許多合法持槍的民眾甚至警察，現在都面臨彈藥短缺，不得不節制用槍時機的問題。而即便成功下訂單，也不確定何時才能到貨。

彈藥製造商表示，目前已在最大程度上加大產能，但許多槍店的彈藥架上仍是空空如也，彈藥價格也跟著水漲船高。

根據聯邦調查局(FBI)即時背景查核系統的數據，2010年進行約1440萬起查核案件，但2020年此一數據飆漲至3970萬人；今年在上半年，就已查核2220萬人。不過，由於FBI即時查核系統係以人為單位計算，不同槍店查詢同一個人時，仍算成一筆資料，因此實際購槍數量遠比FBI統計的人數多，造成彈藥供應不足的問題。

全國槍枝運動基金會發言人奧利維(Mark Oliva)表示，疫情肆虐的結果讓許多人惶惶不安，因此需依賴槍枝彈藥等外物尋求心理安慰；槍枝暴力法律防治中心政策主任弗列里奇(Ari Freilich)也說：「當社會不穩定性提高，民眾害怕的感覺與不安全感也會提高，這時就會推高槍枝彈藥的銷量。」

不只民眾，連警方現在都訂不到彈藥。華盛頓州警察學院槍枝教官湯根(Doug Tangen)說：「幾個月前，我們的彈藥庫完全沒有任何子彈，所以只能降低連擊數量，等新彈藥到貨。」拉斯維加斯(Las Vegas)大都會警局發言人哈菲爾德(Larry Hadfield)也說：「警局受彈藥供應延遲的影響頗嚴重，只能盡可能減少消耗。」

不過好在彈藥供應不足的問題未影響國家安全與東京奧運。軍備司令部發言人巴拉提(Justine Barati)表示，軍方在全國六個地點自行設有兵工廠，彈藥供應無虞；而在東京進行奧運賽事的射擊國手們，由於有贊助商直接供應，彈藥來源亦不虞匱乏。

東京奧運 FBI 警察

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