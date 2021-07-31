百磅蜂巢疑被擾…群蜂攻擊 亞利桑納1死5傷

亞利桑納州有關當局說，一群蜜蜂在一住屋後院樹上築起的100磅巨大蜂巢被打擾後全力攻擊，導致一名男子死亡、五人受傷。(kiro7電視台截圖)

亞利桑納州 有關當局說，一戶民宅後院樹上的100磅巨大蜂巢被打擾後，蜂巢中的蜜蜂群起攻擊，導致一名男子死亡、五人受傷。

根據圖森西北消防區(Northwest Fire District)的說法，馬拉納市(Marana)圖森近郊這一大群蜜蜂29日中午左右發動攻擊，對經過蜂巢的三人連續叮螫數百次，被螫者隨後被送往醫院，其中一名男子不治。

官員指出，接獲電話舉報後到現場處理的三位消防人員也被蜜蜂多次叮螫；一名消防員被螫大約60次，也被送往醫院，已出院。

消防官員說，在蜜蜂群起襲擊處附近的一棵樹上有個巨大蜂巢，重約100磅，目前尚不清楚屬於哪一種蜜蜂。

有張照片看得到一名養蜂人在住宅後院的樹木附近；警方表示，目前蜂巢和大部分蜜蜂已被清除，但警告居民仍要對可能的後續攻擊提高警覺。

警方已在臉書 (Facebook)貼文聲明，經過處理，事發地區已安全多了，但仍有些蜜蜂揮之不去，仍須繼續提防；警方呼籲在該地區務必繼續保持謹慎，並明確列出可能有大群蜜峰出沒的街道名稱，提醒人們遠離。

美國 疾病控制與預防中心(CDC)2019年數據顯示，2000年至2017年期間，全美約1109人因大黃蜂、黃蜂和蜜蜂螫傷而死亡，平均每年約有 62人，其中約 80% 受害者是男性。