威斯康辛州採石場3屍案2嫌落網 為600元債務行凶

涉嫌因600元債務而槍殺三人的拉塔納薩克和陶納(如圖)已被捕，等候過堂。(美聯社)

威斯康辛州採石場上周發生的三屍命案，死者中有兩名亞裔 ，包括一名亞裔在內的兩名兇嫌已經落網；警方29日說，這一切起於600元債務。

警方逮捕了44歲的拉塔納薩克(Khamthaneth Rattanasack)和33歲的陶納(Nya Thao，音譯)，並控以一級謀殺、持槍等重罪。

拉克勞斯郡警察 局長沃爾夫(Jeff Wolf)說，兩名兇嫌強迫同為24歲的勞鵬(Peng Lor，均音譯)和楊耐模(Nemo Yang)及23歲的馬洛尼(Trevor Maloney)下跪，然後朝他們開了很多槍，遺體7月23日早上5時前，被兩名羅姆斯考克採石場( Romskog Quarry)工人發現。

沃爾夫說，工人發現遺體後數小時，一名女性向警方報案說，案發前夜，她和三名死者一起待在Onalaska一家旅館 同一房間內，23日一大早，他們都感到被一輛黑色的奔馳車跟蹤。

四人到另一家旅館短暫停留，她進去放東西，出來發現奔馳車就在她車子旁邊，陶納坐在她車子的前排乘客位置，拉塔納薩克坐在奔馳車裡，拿著槍，另一位原來在她車裡的受害者也在奔馳車裡。

兇嫌下令她開車跟著奔馳，來到明尼蘇達邊界西沙冷鎮附近的採石場。拉塔納薩克下令三人跪下，把槍交給陶納，陶納朝三人開了很多槍。

第二天，有人從明尼亞波利斯打電話向拉克勞斯郡警察局報案；沃爾夫轉述報案人說，凶殺案起於三人欠剛出獄的拉塔納薩克600元。警方不解為何兇嫌放過這名開車女性。

綽號「老黑」的拉塔納薩克28日晚就逮，陶納29日清晨被捕。兩人被羈押，等候過堂。

勞鵬和楊耐模沒有固定住址，不過經常住在拉克勞斯一帶；馬洛尼最後的住址在威州西部的卡許頓和斯巴達。調查人員認為受害人和兇嫌分屬敵對的幫派，目前無法斷定是否還有其他兇嫌參與這起謀殺案。