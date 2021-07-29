製造康州小學血案凶器 廠商願付3300萬元和解

康乃狄克州珊迪虎克小學槍擊案凶器製造商雷明頓槍械公司，願以3300萬元與受害者家屬和解。圖為警員在法庭展示雷明頓生產、用於作案的AR-15步槍。(美聯社)

康乃狄克州新鎮(Newtown)珊迪虎克小學(Sandy Hook Elementary)槍擊案凶器製造商願以3300萬元與受害者家屬和解；九個控告該公司的家庭的律師說，原告們在考慮是否接受這讓每家可拿到370萬元的提議。

2012年12月14日，20歲兇手藍薩(Adam Lanza)持雷明頓槍械公司生產的AR-15式半自動步槍行兇，殺死20名一年級學生和六名教職員。行兇前，他先在家裡把母親殺死；在校園濫射後，警察趕到包圍，他用手槍自殺。

九名受害者家屬聯名提告雷明頓公司，理由是它不應把這麼危險的武器賣給民眾，卻在廣告中，針對年輕、高風險的男性促銷，間接促成悲劇發生；他們說提告的目的是防範類似慘劇發生。

雷明頓請求法院駁回受害家屬的提告，法院26日回絕請求，裁定官司可繼續打下去；雷明頓的律師27日晚間向康州高等法院提出和解方案。

原告之一霍克里(Nicole Hockley)說，其他原告會先和各自的律師討論，再決定是否接受和解；她的兒子迪蘭(Dylan)死時才六歲。

原告律師柯斯科夫(Joshua Koskoff)說，和解案是替雷明頓保險 的兩家公司提出的；雷明頓公司已破產 。

柯斯可夫稱讚Ironshore和James Rive兩家保險公司；他說，兩家公司明白，在廣告中大力鼓吹用AR-15式步槍向民眾發動戰爭，是「無法辯護」的行為；替這種公司保險是無利可圖，也是行不通的商業模式。

雷明頓的律師在法庭上辯稱，該公司的行銷行為與本案無關，沒人提出任何事實，證明這兩者有關。但法院顯然不接受這種論調，才會於26日拒絕駁回本案。

總部在北卡羅來納州 麥迪遜的雷明頓公司去年第二度聲請破產，這是兩年內第二度聲請破產；破產後，公司資產賣給好幾家公司。