影／出外景被男路人言語性騷擾 女記者怒斥：太噁心了

女記者出外景被男路人言語性騷擾。（取材自推特）

美國電視台女記者漢布琳（Brianna Hamblin）日前出外景直播前遭受男性路人大量言語性騷擾 ，她將這段經歷上傳到社群 平台，批評這些行為「粗俗且凸顯多個錯誤」。

影片中第1名男性稱讚漢布琳「看起來很好」，漢布琳回謝謝。但第2名男性走過鏡頭後對著漢布琳說：「你美得要命，該死。」這時漢布琳面露尷尬神情，但這名男性完全沒有感受到漢布琳的不悅，繼續大放厥詞：「這就是我不能和黑人 女性或混血兒小妞單獨相處的原因。因為我受不了該死的白人女孩。」

漢布琳試著掌控局面回應：「好啦，我們到此結束，祝你接下來的一天愉快。」這名男性卻仍自顧自的說：「妳真是他X的性感。」攝影機此時放大了漢布琳的臉，看起來極度不舒服。

漢布琳指出像她這樣要出外採訪的女記者，更常遇到這種受攻擊和騷擾的情況，「得學習應對或忽視」。她回應整個事件表示：「現在的男人就是誇不得。影片中第1名路過的男性對我說：『妳看起來不錯』，這樣很好。但第2個男性將整件事帶到令人厭惡的境地。」

WARNING: CRUDE LANGUAGE

Being hit on and harassed as a woman, especially as a woman reporter out in the field, happens so often you learn how to roll with it or ignore it. This time it happened to be recorded only seconds before my hit. There are A LOT of things wrong with this. pic.twitter.com/5Ok58Vm7e0 — Brianna Hamblin (@BriReports) July 23, 2021

漢布琳提到：「這男人厚顏無恥對我說這些話，讓我驚訝不已。你憑什麼認為女性喜歡這樣的談話？這麼做完全不討喜、很不舒服。太噁心了。」

漢布琳直言黑人女性身處媒體業得面臨許多問題，但貶低某一族群女性以讚美另一族群女性永遠行不通，只是表明發言者「有基於刻板印象、令人厭惡的戀物癖，就是個種族主義者。」

另一名女記者阮在漢布琳的影片下留言：「對這種行為感到驚訝的每個人，我向你保證這件事不會讓任何一位女記者震驚。這種情況一直在我們身邊發生。」

漢布琳稱這次事件讓她很感激自己並不孤單。因為她之前總是得獨自忍受這種騷擾，感覺很「害怕和不安全」。