德州化工廠含乙酸物質外洩 2死30傷

LyondellBasell公司。（路透）

德州休士頓 地區一間化學工廠發生含乙酸的化學物質外洩事故，造成2人死亡與30人住院治療。

美聯社報導，LyondellBasell公司表示，約4萬5359公斤以乙酸（acetic acid）為主的混合物在位於德州拉波特 鎮（La Porte）的工廠外洩，狀況已獲隔離控制，今天上午「警報解除」。

LyondellBasell公司表示，持續監測現場周邊空氣數值，並未顯示達「需要採取行動的程度」。

化工廠表示，這起事故造成兩名承包商身亡，30名工人送醫，正和當局合作調查事故起因。

哈立斯郡（Harris County）汙染管制部門發言人韓密爾頓（Dimetra Hamilton）告訴「休士頓紀事報」（Houston Chronicle），乙酸高壓管線上的一個閥門爆裂。

哈立斯郡消防隊長克里斯坦森（Laurie Christensen）說，外洩的化學物質可能嚴重灼傷皮膚，吸入的話也有毒性。

LyondellBasell表示，拉波特的廠房有超過600名員工和承包商。乙酸可用於食品業、紡織品、塑膠瓶、工業溶劑和其他化學製品等。