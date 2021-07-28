後院派對開槍1死3傷 槍手被賓客持磚頭砸死

德州 福和市(Fort Worth)26日凌晨一場後院派對驚傳槍擊 ，導致一死三傷。警方指出，一名男子在派對上與人發生口角後離開，再度返回時又引爆爭執而開槍；槍手逃離時遭到派對賓客追逐，後來被群眾合力以磚頭及石塊砸死；警方表示民眾不應自行對付槍手，應交由員警處理。

福和市警察 局發言人卡特(Tracy Carter)指出，26日凌晨1時左右，科默(Como)社區有民眾在民宅後院舉辦小型派對，一名男子與人發生口角後離開，旋即帶著另一名男子重返派對，再度與多人爆發爭執，男子朝著其中一人開槍後逃逸。

警方指出，多名派對賓客開始追逐槍手，槍手開槍回擊。由於現場附近剛好擺放著石塊、磚頭等鋪路建材，派對賓客隨手拿起朝槍手扔擲。

根據警方調查，由於群眾逐漸包圍槍手，槍手朝人群直接開槍，至少兩人中彈，其中一人當場傷重不治。

卡特指出，槍手可能被群眾制伏，或者跌倒，結果被群眾持磚頭與石塊砸死，確切死因仍有待法醫釐清，警方也在現場找到一把手槍。

警方表示，根據初步調查，槍手與派對賓客應該認識；卡特說：「我們不建議民眾自行追逐槍手。」

警方表示，一名男子頸部中彈之後，在警方趕抵現場之前已經離開，自行駕車就醫。