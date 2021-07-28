國務院對抗反猶太辦公室電梯車廂 赫見納粹反萬字塗鴉
國務院對抗反猶太(anti-semitism)特使辦公室附近的電梯車廂牆壁，26日赫見反猶太的納粹黨輝塗鴉。
網路媒體Axios報導，這個塗鴉凸顯該辦公室的安全出現漏洞，且國務院內可能有潛在的反猶太主義分子；國務院內負責反猶太主義的辦公室業務目前由副助理國務卿卡拉‧麥唐納(Kara McDonald)領導。
新冠肺炎疫情期間，大多數員工遠距工作，但目前已有愈來愈多職員回歸總部及其他工作崗位。
國務卿布林肯(Antony Blinken)27日寄送電郵給全院職員，譴責故意破壞的行徑，「這個帶有仇恨意味的塗鴉已經移除，國務院將啟動調查。」
人在出訪印度與科威特旅途中的布林肯對猶太同事喊話：「我們非常感謝你們的服務，並以身為你們的同事為榮。」
國務院在全球各地共有7萬個辦公室，其中285處位於首都及大城市。
國務院主樓裡的所有電梯都在監視器的拍攝範圍內，由警衛隨時監控；可在建築物裡活動的人員，除了國務院職員外，還有經過保全審查的外部承包商。
以色列與加薩暴力衝突加劇後，美國的猶太權益團體希望政府撥款，加強猶太教堂等建築或非營利組織的維安；拜登政府官員5月接見多個猶太倡議團體，在美國本土對抗反猶太攻擊的壓力漸增；官員本月稍早表示，拜登總統計畫任命一位巡迴大使(ambassador-at-large)對抗並監督反猶太主義。
上一則
拜登21點移民計畫 快速遣返引來兩面夾殺批評
下一則
FB留言