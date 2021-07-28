國務院對抗反猶太辦公室電梯車廂 赫見納粹反萬字塗鴉

國務院對抗反猶太特使辦公室附近的電梯車廂牆壁出現反猶太的納粹塗鴉，代表維安出現漏洞，國務卿布林肯已下令調查。圖為位在華府的國務院大樓。(Getty Images)

國務院 對抗反猶太 (anti-semitism)特使辦公室附近的電梯車廂牆壁，26日赫見反猶太的納粹黨輝塗鴉。

網路媒體Axios報導，這個塗鴉凸顯該辦公室的安全出現漏洞，且國務院內可能有潛在的反猶太主義分子；國務院內負責反猶太主義的辦公室業務目前由副助理國務卿卡拉‧麥唐納(Kara McDonald)領導。

新冠肺炎疫情期間，大多數員工遠距工作，但目前已有愈來愈多職員回歸總部及其他工作崗位。

國務卿布林肯(Antony Blinken)27日寄送電郵給全院職員，譴責故意破壞的行徑，「這個帶有仇恨意味的塗鴉已經移除，國務院將啟動調查。」

人在出訪印度與科威特旅途中的布林肯對猶太同事喊話：「我們非常感謝你們的服務，並以身為你們的同事為榮。」

國務院在全球各地共有7萬個辦公室，其中285處位於首都及大城市。

國務院主樓裡的所有電梯都在監視器的拍攝範圍內，由警衛隨時監控；可在建築物裡活動的人員，除了國務院職員外，還有經過保全審查的外部承包商。

以色列與加薩暴力衝突加劇後，美國的猶太權益團體希望政府撥款，加強猶太教堂等建築或非營利組織的維安；拜登 政府官員5月接見多個猶太倡議團體，在美國本土對抗反猶太攻擊的壓力漸增；官員本月稍早表示，拜登總統計畫任命一位巡迴大使(ambassador-at-large)對抗並監督反猶太主義。