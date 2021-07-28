喬州按摩院兇手 被判4個終身監禁 仍恐面臨死刑

龍恩(中)27日在喬治亞州切羅基郡的州高等法院出庭，被判處四項終身監禁，不得假釋。(美聯社)

今年3月轟動全美的喬治亞州亞特蘭大 地區三家按摩店槍殺八人(多數為亞裔 )命案，行凶槍手被告白人男子龍恩(Robert Aaron Long)認罪後，27日被切羅基郡(Cherokee)法院判定其中四起謀殺案有罪，共被判處四項終身監禁，不得假釋。

根據美聯社報導，22歲的龍恩在3月16日，先在伍德斯托克(Woodstock)的「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage)開槍打死了四人，其中三人是女性，兩名是亞裔。

警方表示，他隨後驅車前往亞特蘭大，並在「黃金水療」(Gold Spa)開槍打死三名婦女，然後到對街的「芳香療法水療」(Aromatherapy Spa)射殺了另一名婦女。亞特蘭大的所有受害者都是亞裔。

切羅基郡地方檢察官 華萊士(Shannon Wallace)周二重申，切羅基郡的調查人員並無發現種族偏見的證據；這與龍恩在亞特蘭大造成四死所將面臨的仇恨犯罪的指控不一致。

華萊士解釋，切羅基郡檢方得出結論：當朗走進伍德斯托克的的按摩店「射殺他看到的任何人」時，其動機是「性成癮」，並且想消除造成其誘惑來源的企業。

至於性別偏見，華萊士表示，基於對女性的仇恨而加劇犯罪，不會顯著延長他的刑期。

華萊士說，如果龍恩不認罪，檢察官計畫尋求死刑；不過她補充道，為了迅速伸張正義，他們能夠聯繫到的所有受害者親屬，都支持認罪協議。

檢察官表示，龍恩簽署了一項認罪協議，承認在切羅基郡的所有指控，包括了惡意謀殺(malice murder)、重罪謀殺(felony murder)、企圖謀殺(attempt to commit murder)和重攻擊(aggravated assault)。

龍恩定於下個月在富爾頓郡(Fulton)再次出庭，地方檢察官威利斯(Fani Willis)表示她打算尋求加入仇恨犯罪元素，以提高刑期。

根據喬州最新法律，仇恨犯罪並非能單獨成罪；當某人因犯罪遭起訴後，陪審團會確定其是否出於偏見，這會影響到他是否應受到額外的懲罰。

富爾頓郡對龍恩的19項起訴包括謀殺、謀殺重罪、嚴重襲擊和國內恐怖主義的指控。

在亞特蘭大，龍恩如果在槍擊四人致死案中被判有罪，可能會被判處死刑。