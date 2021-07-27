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佛州塌樓98人罹難 最後一位身分確認

記者張聲肇╱綜合報導
佛羅里達州邁阿密-戴德郡公寓塌樓慘劇的最後一名死者身分26日確認，這位第98名死者為54歲的艾絲特爾‧赫達亞。(美聯社)
佛羅里達州邁阿密-戴德郡公寓塌樓慘劇的最後一名死者身分26日確認，這位第98名死者為54歲的艾絲特爾‧赫達亞。(美聯社)

今年6月佛羅里達州邁阿密-戴德郡公寓塌樓慘劇，最後一名罹難者身分26日確認，總計98人喪命於一個多月前這個夜半突然發生的意外事件；第98名罹難者為54歲的艾絲特爾‧赫達亞(Estelle Hedaya)，她弟弟眼中的「旅行愛好者」。

幾天前，救難人員千辛萬苦從危險的斷垣殘壁中，挖出好幾十具遺體，赫達亞的弟弟艾奇‧赫達亞(Ikey Hedaya)向美聯社確認，他姊姊就是最後一個被認證出身分的罹難者。

6月24日倒塌的尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)已幾乎全部剷平，殘留碎片暫運到邁阿密一處倉儲中心保存；驗屍專家與科學家仍在進行相關工作，也到殘片保存處仔細檢驗。有關當局說，整棟大樓可能找到的屍體都已挖掘出來。

當地警察局長柯明斯基(Alan Cominsky)說，工作人員認為，後來挖出來的屍體，都是樓塌當場就死亡的人，有一線活命希望的人，都已被救出。

搜救人員和這棟危樓奮鬥了好幾個禮拜，因為未當場傾榻的一邊搖搖欲墜，火勢在各處隨時噴發，盛夏的溽暑和暴風雷雨，讓搜救工作更艱苦難當。在這樣艱困危險的環境中，他們總共清開了1.3萬公噸鋼筋水泥，才完成搜救任務。

邁阿密-戴德郡的城市搜救隊23日出動一大隊救火車等車輛，從災難現場開回總部，救火隊隊長向勇敢的隊員致敬，盛讚隊員們駐在現場，每班12小時輪番上陣，還要承受目睹死傷者親友生離死別的情緒壓力。

最後三位被指認出來的罹難者之一，58歲的律師林達‧馬曲(Linda March)和赫達亞都是紐約人，兩人生前是好友；第三位是24歲的加拿大人葛羅莫娃(Anastasia Gromova)。

警察 紐約 佛羅里達州

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