詐騙數十億 馬多夫最後「工作」：時薪24分

曾設計美國歷史上最大龐氏騙局的金融界人士馬多夫。(美聯社)

龐氏騙局主導者、繫獄12年的馬多夫(Bernie Madoff)於今年4月因腎衰竭在監獄 中去世，享年82歲；馬多夫去世後，清出的「財產」發現，這位曾經騙取高達數十億元，受害人數以萬計的詐騙犯，其人生最後的「工作」，換算時薪僅為24分。

據哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，非營利新聞網The City從聯邦監獄管理局獲得的文件顯示，馬多夫身後留下來的遺物包括：八顆AAA電池，四本宗教書，一台Casio的計算機，四包爆米花，一包泡麵，一盒猶太料理魚丸凍(Gefilte fish)等。

馬多夫留下的「遺產」有710元，他生前已在監獄工作近3000小時，即其時薪只有約24分。

文件顯示，馬多夫一開始在監獄做的工作為教育方面，後轉至宗教方面；文件顯示，典獄人員對馬多夫的表現普遍好評，儘管也有典獄人員認為他「不太可靠」，應該要「得到比其他獄友更密切的監督」。

馬多夫生於1938年，出身中下階級，曾做過救生員及灑水器安裝工人，1960年代踏足金融界，透過馬多夫開發的產品，1971年建立的那斯達克交易所(Nasdaq)成為美國 第一間電子化交易股票的交易所，與證券交易委員會(SEC)有密切往來。

但是SEC過去幾十年來都不為外人知道的是，馬多夫透過與自己同名的投資 公司Bernard L. Madoff Investment Security操縱龐氏騙局，過著奢靡的生活，直到2008年才東窗事發，馬多夫在隔年即承認11項罪名，後被判處150年徒刑。

司法部去年12月宣布，馬多夫受害者基金(Madoff Victim Fund)向3萬7000名受害者發出32億元的補償金，這筆金額是受害人受騙規模的80%；馬多夫也成了龐茲(Charles Ponzi)以來，最大規模的龐氏騙局發動者；龐氏騙局就是以龐茲為名。

龐氏騙局的意思是，操縱者藉由高回報率的投資為誘餌，吸引投資人上鉤，但獲利不是來自操縱者的投資，而是後來的投資人的資金，當行騙崩潰後，最後投資的民眾就血本無歸。