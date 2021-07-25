失蹤50天 維州華婦屍體尋獲 25歲兇嫌曾為租客

72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

維吉尼亞州 七旬華婦盧秀行(Emily Lu)失蹤50天後，該州警方24日宣布尋獲她的屍體，並在23日晚間逮捕殺害盧秀行的25歲兇嫌塞爾斯(Brian George Sayrs)；警方說塞爾斯目前面臨二級謀殺及隱藏屍體重罪的指控；他曾是盧秀行的一名租客 。

72歲的盧秀行生前住在費爾法克斯郡(Fairfax County)洛頓(Lorton)，6月3日晚間失蹤，警方推測她在家中遇害，經過50天的搜查，費郡警長戴維斯(Kevin Davis)24日宣布，已在洛頓找到盧秀行的屍體，並逮捕兇嫌塞爾斯；執法部門將進行屍檢，確認盧秀行的死亡原因；同時，警方仍在深入調查塞爾斯的殺人動機。

25歲兇嫌塞爾斯已被捕。（費郡警方提供）

費郡警方重大犯罪和網路取證科長官卡洛爾(Ed O'Carroll)24日表示，25歲的兇嫌塞爾斯23日晚間主動打電話給警探(detective)，承認自己殺害盧秀行，並給了警方他所在的位置，隨後警方立即逮捕塞爾斯，目前他面臨二級謀殺以及隱藏屍體重罪(felony concealment of a body)的指控，被關在費郡成人拘留中心，且不能保釋。

卡洛爾表示，警方在案發後曾與塞爾斯有多次對話，並懷疑他與盧秀行失蹤案有關，但未獲得足夠證據來指控並逮捕他；卡洛爾說，「他最終主動來電」，讓此案真相大白，「塞爾斯此前與盧秀行住在同一棟住宅。」

警方表示目前尚不能公布塞爾斯主動打電話給警方的原因。

卡洛爾表示，盧秀行是費郡第13名被謀殺的受害者，偵破此案不只是警方的功勞，更是媒體、輿論、社區所有民眾共同努力的結果，「盧秀行沒有做錯任何事，她是一個非常友善、熱心、充滿愛心的人，她和她的家人不應經歷如此慘案，(找到她的屍體)不是我們希望的結果，但正義不會消失，執法部門將會制裁塞爾斯的殘忍行為。」