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100磅稀有深海魚 沖上俄勒岡海灘

編譯周芳苑／綜合24日電
俄勒岡州海灘赫見一條重100磅的深海魚月亮魚被沖上岸，當地人震驚不已。(CNN截圖)
俄勒岡州海灘赫見一條重100磅的深海魚月亮魚被沖上岸，當地人震驚不已。(CNN截圖)

俄勒岡州海灘赫見一條重100磅的深海魚被沖上岸，當地人震驚不已。

海濱水族館(Seaside Aquarium)在社群媒體臉書( Facebook)貼文說，上周有人在日落海灘(Sunset Beach)上發現3.5呎長熱帶月亮魚(Opah)，色彩斑斕、形狀渾圓。

月亮魚平均重100磅，最長可超過六呎、最重可超過600磅；水族館看到照片後，前往海灘尋查這條不尋常的魚。

水族館在貼文上說，這條大魚在水族館引起轟動，人們紛紛前去觀看這美麗而奇特的魚。

據國家海洋和大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)稱，人們對月亮魚知之甚少，這類魚生活在深海裡，通常可在世界各地熱帶和溫帶水域找到牠們。

月亮魚外表不凡，有一個圓形、扁平的身體，呈銀灰色。國家海洋和大氣管理局網站稱，魚鰭和嘴是紅色的，大眼睛周圍是金色。

海濱水族館總經理錢德勒(Keith Chandler)說，月亮魚很酷，通常不會出現在岸邊，這次現身海灘很令人興奮。

錢德勒說，這條魚被發現時已死亡，但身體狀況良好，將在新學年開始之前被放在冰箱裡，而後， 將有幸運的一個學校團隊參與解剖，了解該物種更多訊息。

水族館表示，上次在俄勒岡州附近發現月亮魚是2009年，地點距哥倫比亞河(Columbia River)河口37哩。

俄勒岡州 社群媒體 臉書

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