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紐約名廚巴塔利性騷員工 60萬元和解

記者張聲肇／綜合報導
紐約名廚師巴塔利所開餐廳員工遭性騷擾案，經檢警調查四年，23日同意以60萬元與20餘名受害員工和解。(美聯社)
紐約名廚師巴塔利所開餐廳員工遭性騷擾案，經檢警調查四年，23日同意以60萬元與20餘名受害員工和解。(美聯社)

紐約名廚師巴塔利(Mario Batali)所開餐廳員工遭性騷擾案，經檢警調查四年後，23日同意以60萬元與20餘名受害員工和解。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)說，巴塔利主持的餐廳和民宿今後三年都得向檢察長辦公室報告訓練主管人員如何遵守法律，不得騷擾、歧視員工的情況。

巴塔利好端端的名廚餐廳生涯，在檢方調查多起具名指控後，開始一落千丈，他被控事例包括把女服務生的手拉到自己的褲檔、向一名侍應生展示色情影片。

其他廚師、主管也有樣學樣，對女性員工毫不尊重，對男性員工則只提拔聽話的、順從的，不合作的還會遭到報復。檢方調查發現，巴塔利經營的餐廳充斥著「吃女性豆腐」文化，違背紐於州與紐約市的人權法律。

檢方指出，他手下的女性員工經常得忍受高階男性同事的性暗示、撫摸、親吻，一名經理要女服務生做隆胸手術或臉部整容。男性員工要女同事跪著和他們說話。女性升等無門，因為「女孩子」不能當餐桌部的領班。向上級申訴，沒人理會。

詹樂霞說，巴塔利等老闆級人物縱容「不能忍受的工作環境以及在任何場合都不適宜的可恥行為。名人和名氣不能替不守法的行為解脫罪責。」

2017年和2018年在巴塔利所屬的餐廳當二廚的茱莉安娜‧英培拉提(Julianna Imperati)告訴調查人員，她目睹也親身經歷性騷擾，例如被摸一把，總經理和主廚還要她們認為是「我們要求他們摸」的，把這檔子事當做「新生訓練」就得了。

英培拉提：「我要告訴餐飲業的女性員工，身為女性就該被性騷擾、攻擊、虐待，絕對不是正常的事。這不是『新生訓練。』會發生這種事，是因為掌權者任其發生。」

調查起於2017年，也就是「我也是」(#MeToo)運動如火如荼進行時，巴塔利等人諸多「豬哥」行徑遭爆料後。

性騷擾 紐約市 歧視

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