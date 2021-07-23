爬聖海倫火山失蹤3天 25歲苗族中尉遺體尋獲

25歲陸軍中尉布萊恩‧楊(圖)周末前往聖海倫火山附近爬山，失蹤三天後，搜救人員21日下午在一處陡峭山崖底下尋獲他的遺體。(考利茨郡警局照片)

在華盛頓州 路易斯–麥克喬德聯合基地(Joint Base Lewis-McChord)服役的25歲苗族陸軍中尉布萊恩‧楊(Brian Yang)，周末前往聖海倫火山(Mount St. Helens)附近爬山後，失蹤三天；華州考利茨郡(Cowlitz County)警長辦公室指出，搜救人員21日下午在一處陡峭山崖底下尋獲他的屍體。

考利茨郡警方指出，布萊恩‧楊為了參加即將登場的「超級馬拉松」(Ultra Marathon)比賽，周末期間前往山區鍛鍊，最後一次被人看到，是18日中午時分在冷水步道 入口(Coldwater Trail Head)。

住在華州塔科瑪(Tacoma)的布萊恩‧楊由於19日未回到工作崗位，姊姊希拉‧羅(Sheila Lor)在臉書 發文求助，文中寫道軍方出動搜救小組，在聖海倫火山附近找到弟弟的車子。

布萊恩‧楊失蹤三天後，警方21日的搜救行動集中在聖海倫火山南側，約100名美軍加入搜救行列。

警方指出，21日下午2時接到登山客報案指出，在惠提爾山(Mount Whittier)山區裡看到下方山脊有一名男子可能昏迷不醒。根據報案民眾描述的衣著細節，警方研判應該就是布萊恩‧楊。等搜救人員抵達時，證實為布萊恩‧楊，但已死亡。

警方指出，布萊恩‧楊可能從陡峭山崖跌落約200呎。

希拉‧羅22日在臉書發文對各界支持與慰問表示感謝寫道：「尋找布萊恩的搜救行動終於洛幕，我很難過他離開了。」文末以苗文寫著：「再見了，我的帥弟。」