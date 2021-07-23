波特蘭飛機起落架墜落高爾夫球場 幸無人傷

一架雙引擎飛機的一支起落架鬆脫，墜落在緬因州的一座高爾夫球場。(取自戈漢警局臉書)

一架雙引擎飛機的一具起落架21日晚上鬆脫，從空中墜落在緬因州波特 蘭戈漢鄉村俱樂部(Gorham Country Club)高爾夫球場，所幸未傷及無辜。

戈漢警察 局哈奇(Ted Hatch) 收回起落架供聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)檢查；他說，雙引擎的派珀納瓦霍飛機(Piper Navajo)原本準備在波特蘭機場降落，駕駛發現起落架鬆脫後決定飛回紐約 。

事發當天下午6時左右，戈漢警察局接獲鄉村俱樂部高爾夫球場電話，通知警方球場上有一大塊起落架；哈奇說，他隨後去球場，當晚7時45分左右找回輪子，他並在警局臉書(Facebook)上發布起落架照片，估計重約100磅。

哈奇說，聯邦航管局說，飛機安全降落在紐約麥克阿瑟機場(MacArthur Airport)；駕駛之所以返航，是為了迫降前用掉所有燃料，飛機駕駛也沒有受傷。

哈奇在臉書貼文說，「就在以為已經看盡一切時，東西真的從天而降。」又說，「這次事件有兩個奇蹟：第一，當它(起落架)掉落時沒有人被墜落物體擊中，第二，飛機能夠腹部著陸安全降落。」