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涉性侵5女引渡洛杉磯受審 哈維溫斯坦辯無罪

中央社／洛杉磯21日綜合報導
在洛杉磯法院開庭審理，哈維溫斯坦透過律師辯稱無罪。（美聯社）
在洛杉磯法院開庭審理，哈維溫斯坦透過律師辯稱無罪。（美聯社）

前好萊塢製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）被控性侵5名女性的訴訟案，今天在洛杉磯法院開庭審理，哈維溫斯坦透過律師辯稱無罪。

69歲的哈維溫斯坦因犯下多起強暴和性侵案，被判有期徒刑23年，去年於紐約入監服刑，然而他在加州洛杉磯仍涉有不少性侵案件，法官昨天將他引渡至加州審理，身穿棕色獄服、坐著輪椅的哈維溫斯坦首度在洛杉磯高等法院出庭。

哈維溫斯坦否認與任何人有過非自願性行為，並對紐約州法官2020年的判決提出上訴。

哈維溫斯坦在洛杉磯面臨11項指控。他被控在2004 年至2013年期間性侵5名女性，包括強暴、強迫口交等罪行。一旦定罪，哈維溫斯坦恐得在牢裡度過餘生。

哈維溫斯坦的律師說，上述指控都沒有證據或可靠的目擊證人。

哈維溫斯坦今天透過律師辯稱無罪之後，將依令待在獄中，等待7月29日下一次開庭。

律師沃克斯曼（Werksman）表示，他將引據加州法律規定10年追訴期已過，尋求駁回3件在2004年、2005年發生的指控。

根據訴訟文件，曾經是好萊塢最有權勢的哈維溫斯坦被控在不同場合下，於比佛利山莊的飯店內強暴兩名女性，且在比佛利山莊或洛杉磯地區性侵另外3名女性。

哈維溫斯坦曾力爭保外就醫。沃克斯曼表示，哈維溫斯坦一隻眼睛逐漸失明，且因背部問題無法行走。

目前為止，有80多名女性指控哈維溫斯坦在過去數十年間犯下性侵罪行，但其中只有少數指控確立為刑事案。

好萊塢明星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）和莎瑪海耶克（Salma Hayek）都曾指控哈維溫斯坦性騷擾或性侵。

性侵 洛杉磯 加州

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