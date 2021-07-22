科羅拉多州爆發洪水土石流 1死3失蹤

科羅拉多州 警方表示，去年州內北部發生大規模野火地區，20日晚間因強降雨而爆發洪水 、土石流，目前已致一名婦女死亡，另有三位居民失蹤。

美聯社21日報導，拉里墨郡(Larimer County)警局指出，暴雨 而致土石流，沖進風景優美而蜿蜒的普德河(Cache la Poudre River)峽谷，導致拉斯提克(Rustic)社區一名婦女死亡，警方已由河內打撈起她的屍首；當地位在丹佛市西北約100哩處。

警官施爾漢默(Joe Shellhammer)指出，洪水另摧毀至少五間民宅及一座民間橋梁。

郡警局表示，救難隊目前動用無人空拍機，仍徒步在普德河谷找尋兩名失蹤男子及另名女子。

科羅拉多州運輸廳發言人指出，20日的暴雨引發第14公路沿路長約30哩地帶遭洪水淹沒，導致至少六起土石流，夾帶大批丙烷罐、煙囪管、草地椅、碗盤甚至還有國旗之流的雜物，擱置在河谷；當地是夏季露營、釣魚及泛舟的名勝區；州方已暫時封鎖第14公路。

郡警局發言人克拉默(Jered Kramer)表示，去年「金馬倫山大火」(Cameron Peak Fire)燎燒過326平方哩地區，拉斯提克社區也在其中，因此助長20日洪水、土石流的災情；野火烤焦原本有助吸收雨水的植被，受災區於是更容易洪水成災，尤其在地勢陡峭的地方；焦土區的土壤也不易吸收雨水。

官方表示，去年「東查柏森大火」(East Troublesome Fire)災區21日可能再降暴雨，引發洪水。幾場野火的受災區出現土石流，已影響到科州其他幾條公路，如州內西部格倫伍德峽谷(Glenwood Canyon)區的州際70號公路，當地自去年延燒640平方哩的「灰熊溪大火」(Grizzly Creek wildfire)發生後，多次因雜物堆積而封閉。

科州東西向主要公路已因夤夜發生的土石流而封閉約46哩，官方正在密切觀察當地還會不會再下雨。