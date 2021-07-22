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佛州塌樓賠償總額至少1.5億元 有產權住戶、租客都有份

編譯林梅婕／綜合21日電
佛州邁阿密戴德郡巡迴法官海茲曼21日聆聽坍塌的尚普蘭大廈南棟康斗公寓住戶提出的賠償要求。(美聯社)
佛州邁阿密戴德郡巡迴法官海茲曼21日聆聽坍塌的尚普蘭大廈南棟康斗公寓住戶提出的賠償要求。(美聯社)

佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)坍塌將近一個月，一名法官於21日聽證會上表示，受害者及家屬將獲得總金額至少1億5000萬元的賠償；其中的5000萬元為大樓保險，另外1億元則是依照瑟夫塞德市的房地產價值計算。

「法庭的考量將完全以受害者為主，」邁阿密戴德郡(Miami-Dade)巡迴法官海茲曼(Michael Hanzman)表示，賠償將不僅限於擁有產權的住戶，也包含訪客和租客，「他們的權利將受到保障」。

倘若原告同意，這項1億5000萬元的賠償金可視為與所有受害者及其家屬的集體訴訟，但不包含其他人對該棟大樓提出的相關控訴，海茲曼說：「毫無疑問，我將為此案不遺餘力。」

坍塌的佛州尚普蘭大廈南棟康斗公寓住戶21日在法庭上向邁阿密戴德郡巡迴法官海茲曼提...
坍塌的佛州尚普蘭大廈南棟康斗公寓住戶21日在法庭上向邁阿密戴德郡巡迴法官海茲曼提出賠償的建議。(美聯社)

目前共有96具遺體經過DNA分析得到身分驗證，另外還有三名失蹤者的家屬表示他們的家人曾造訪該棟大樓，故死亡人數還可能上升，清除工作仍持續進行。

今年24歲的加拿大籍女子安娜西雅·葛羅莫凡(Anastasia Gromova)在21日被證實在這起意外中罹難，也是最近一批身分被驗證的遺體之一；葛羅莫凡的家屬表示她與朋友曾到該棟大樓，為慶祝她即將前往日本展開英語教學的職涯生活。

於此同時，復原工程在商務部旗下的國家標準技術研究所(National Institute of Standards and Technology，NIST)監督下逐步完成，該機構也將主導大樓坍塌事故的全面技術調查。

此外，現場的部分瓦礫已儲存於邁阿密倉庫，被視為關鍵證據；一名律師葛伯格(Michael Goldberg)表示，未來將會有其他專家對這些瓦礫作勘驗，作為其他相關訴訟案的證據，不過他說：「調查結果恐須耗上數年才能對外公布。」

商務部 保險 房地產

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