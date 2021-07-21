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溫斯坦引渡加州 面對更多性侵控罪

編譯周芳苑／綜合20日電
紐約獄政官員20日將已定罪強姦犯溫斯坦移送加州，讓他面對持續追加的性侵指控。（美聯社）
紐約獄政官員20日將已定罪強姦犯溫斯坦移送加州，讓他面對持續追加的性侵指控。（美聯社）

紐約獄政官員20日將已被以性侵定罪的前影壇大亨溫斯坦(Harvey Weinstein)引渡到加州，讓他面對持續追加的性侵指控；這項行動也讓溫斯坦為推遲引渡而進行的法律戰終於畫下句點。

紐約州懲教廳(New York State Department of Corrections and Community Supervision)聲明，69歲的溫斯坦於20日上午9時25分左右被移交。

溫斯坦發言人恩格爾邁爾 (Juda Engelmayer)說，溫斯坦的律師曾不斷嘗試就豁免引渡進行談判；他們聲言要讓溫斯坦得到所需醫療照顧，讓他得到公平對待。

一名紐約法官6月批准將溫斯坦引渡到加州，拒絕律師所提，在洛杉磯案的陪審團遴選開始前將溫斯坦關在水牛城附近文德懲教所(Wende Correctional Facility)州立監獄，那是他去年因強姦罪被判服刑23年的地方。

溫斯坦的律師埃夫曼(Norman Effman)辯稱，溫斯坦接受失明等疾病治療期間，應留在文德懲教所似的安全環境裡。

溫斯坦2020年1月在加州被控11項性侵罪、涉及五名女性，源於2004至2013年間在洛杉磯和比佛利山莊的指控，包括強姦、強行口交、束縛性毆打和強迫性交。

溫斯坦堅持清白，並辯稱任何性行為都是你情我願。

加州指控宣布後不久，溫斯坦在紐約被定罪，罪名是2013年在曼哈頓一家旅館房間強暴一名女演員，並於2006年在曼哈頓公寓強行與電視和電影製作助理進行口交；溫斯坦正針對定罪提起上訴。

受到新冠疫情、相關文書工作和溫斯坦醫療需求的法律爭論影響，引渡加州一再推遲。

代表告訴人的律師伊莉莎白‧費根(Elizabeth Fegan)聲明說，引渡加州讓溫斯坦對他在加州的行為負責，讓受害人有機會發聲；希望加州作出有罪判決，為女性伸張正義。

加州 紐約州 性侵

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