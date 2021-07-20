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佛州2男歧視狂罵中國流感、台灣人中國佬混蛋 網路瘋傳

記者顏伶如╱綜合報導
兩名男子在佛州一家拉麵店門外以「中國流感」等種族歧視用詞及髒話大罵店員，影片曝光後引發網路瘋傳。圖為罵店家的其中一人。(取材自Instagram)
兩名男子在佛州一家拉麵店門外以「中國流感」等種族歧視用詞及髒話大罵店員，影片曝光後引發網路瘋傳。圖為罵店家的其中一人。(取材自Instagram)

兩名男子在佛羅里達州一家拉麵店門外以「中國流感」(China flu)等種族歧視用詞及髒話大罵店員，影片曝光後引發網路瘋傳。根據媒體報導，事件導火線為兩名看似喝醉酒的男子，在拉麵店打烊之際要求入座，被店員要求離開之後，便開始破口大罵。

拍攝影片並上傳到社群網站的「拉麵實驗室小吃店」(Ramen Lab Eatery)負責人葛雷森(Louis Grayson)指出，整起事件令人感到心痛。影片內容顯示，其中一名男子對葛雷森說：「把你那XXX中國流感塞進你的屁股吧！」另一名男子則罵葛雷森為「清醒的娘娘腔王八蛋」、「共產黨」。

葛雷森分享在小吃店社群網站專頁的影片顯示，一名男子在影片中稱葛雷森「台灣人中國佬，混蛋」等。

葛雷森表示，拉麵店打烊時分，這名男子與另外兩人帶著披薩從隔壁商店過來，把拉麵店外已收好疊起的椅子搬下，自行坐下。一名女服務生要求男子離開時，男子便開口以種族歧視用詞辱罵。

影片內容顯示，葛雷森對男子說：「我很客氣地要求你離開，就是這樣而已。」其中一名男子說道：「把你那XXX中國流感塞進你的屁股吧！台灣人中國佬，混蛋。」

葛雷森對男子說：「想說什麼就繼續說。」影片中可聽到女店員正在打電話報警，對警方描述有三名男子在現場，因為喝醉酒而出現攻擊言行。

影片中戴眼鏡的男子拿起手機準備錄影，但第三名男子開始說著最好趕快離開，才轉身離去，但臨行還說了一句：「再見，新冠病毒，去死吧新冠病毒，我希望你染疫而死。」

30歲的葛雷森說，聽到門口有狀況，出外查看才知道有事，男子還問他是從哪裡來的，「我說我是當地人，但他們說『不對，你是中國來的，你是中國佬』」。葛雷森對佛州「太陽前哨報」(Sun Sentinel)說，雙親來自泰國。

中國 社群網站 種族歧視

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