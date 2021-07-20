遺失100個夜視鏡 德州虎德堡基地大規模搜尋

德州胡德堡軍事基地近日遺失100個單眼夜視鏡，目前正在擴大搜尋。圖為該基地入口。(美聯社)

德州 虎德堡(Fort Hood)軍事基地近日表示，基地內日前遺失100個單眼夜視鏡，目前正在擴大搜尋。虎德堡軍事基地發言人表示，基地正在調查這起軍備遺失案件，不過目前基地設備供應無虞，暫時未受這起遺失案件影響。

關於這起單眼夜視鏡疑似失竊案的消息，已在社群媒體 上流傳好幾天。一個名稱為「US Army W.T.F!」的臉書專頁分享一個通訊軟體對話截圖，上面說：「昨天ELM的106倍率單眼夜視鏡被人從倉庫裡偷走了。」

這則貼文的真實性雖未經過證實，但虎德堡軍事基地發言人尼德霍(Marion Nederhoed)發出新聞稿，指出正在尋找單眼夜視鏡的消息一出，等同證實基地內有裝備遺失。

據軍隊時報(Army Times)報導，ELM應指虎德堡軍事基地中某個「電子通訊設備維護單位」(electronics communications maintenance)，夜視鏡這種設備通常都由類似單位保管。軍隊時報推測，可能因為這些單眼夜視鏡只是單純放在儲藏室，不像軍火彈藥庫有重兵把守，較低強度的保全系統為竊案提供有利條件。

由於市面上單眼夜視鏡的價格範圍很廣，從數百元到數千元都有可能，目前也還不清楚遺失夜視鏡的廠牌及型號為何，因此尚無法估計損失。

如果這起案件最終被確定為竊案，將會是美軍近三年以來第二起夜視鏡竊盜案件。2019年時北卡羅來納州 的布拉格堡(Fort Bragg)軍事基地，就發生一名士兵在一年半內偷了價值200萬元裝備的案件，其中包含43個夜視鏡。

虎德堡軍事基地呼籲，如果民眾有任何關於這起案件的相關資訊，請向當局提供線索。