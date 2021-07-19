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國會暴動第1判 佛州男扛川普旗闖議場 判囚8個月

記者張聲肇／綜合報導
今年1月6日扛著川普旗幟闖入聯邦參院的佛州男子霍居金斯(前)19日被法院判處八個月徒刑，這是驚動全球的國會暴亂案第一宗判刑。(美聯社)
今年1月6日扛著川普旗幟闖入聯邦參院的佛州男子霍居金斯(前)19日被法院判處八個月徒刑，這是驚動全球的國會暴亂案第一宗判刑。(美聯社)

今年1月6日扛著川普旗幟闖入聯邦參院的佛州男子霍奇金斯(Paul Allard Hodgkins)19日被法院判處八個月徒刑，這是驚動全球的國會暴亂案第一宗判刑，預示數百名被捕嫌犯將陸續接受的刑度。

聯邦法院法官摩斯(Randolph Moss)宣布判決時說，38歲的霍奇金斯在這算得上美國歷史上「最糟糕的事件」中，就算不像其他人扮演了那麼重大的角色，也扮演了「一定」的角色。他是數千名強闖國會，企圖阻止國會認證2020年大選結果的暴徒之 一。

刑度將成同案參考標準

摩斯說，那場暴動，再怎麼延伸想像力，都不能稱為「抗議」，「那是……攻擊民主，留下來的汙點，未來多年之後，仍將在我們身上，在我們國家身上」。

他承認，霍奇金斯的刑度，將是未來同案量刑的參考標準，適度量刑對法官是一大挑戰，因為沒有前例可循。

警方逮捕了500多名嫌犯，但不少是像霍奇金斯那樣，只是被控重罪嫌疑，不像有些更嚴重的嫌犯，涉嫌更大的陰謀，遭到正式起訴。

摩斯打斷霍奇金斯辯護律師勒篤克(Patrick Leduc)的陳述，問他如果應他要求，當庭無罪開釋嫌犯，會不會鼓勵今後不服選舉結果的人都來圍攻國會？

當庭致歉承認參與「妨礙公務」

摩斯問：「如果我們允許人民強闖國會，我們在保衛我們的民主嗎？」

不過，他未遵照檢方建議判刑18個月，因為本庭判處的嫌犯沒有攻擊任何人、沒有破壞公物、也不是衝撞國會行動的領導人。

霍奇金斯當庭表示道歉，為自己當天的行為感到可恥。他鎮定地宣讀文稿，說他當天被華府最著名大道的壯闊景觀沖昏了頭，莫名其妙地跟著群眾闖進國會。

他對法官說：「如果我知道這場抗議…會失控成那樣…我絕不會貿然踏過賓州大道的人行道。我做了一個愚蠢的決定。」

他被捕的罪名是參與這場妨礙公務的暴亂行動，他上個月就認罪，說那場行動是暴亂，因為在場國會議員紛紛逃命，結果造成五人死亡，包括一名警察和一名暴徒。兩名當天面對暴徒的警察後來自殺。

檢方求刑18個月的理由是「本國恐怖分子」。勒篤克卻認為「抗議」失控轉為「暴動」，才是當天的實況。

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