我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山百億預算將表決 反仇亞浪潮下 華人社區受關照

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

沃爾瑪開除唐氏症員工 判賠1.25億元

編譯徐薏茹／綜合18日電
沃爾瑪開除因開除威斯康辛州患有唐氏症的女員工瑪洛．史貝斯，被法院陪審團裁定違法，須提供史貝斯1億2500萬元懲罰性損害賠償及15萬元補償性損害賠償金。(路透)
沃爾瑪開除因開除威斯康辛州患有唐氏症的女員工瑪洛．史貝斯，被法院陪審團裁定違法，須提供史貝斯1億2500萬元懲罰性損害賠償及15萬元補償性損害賠償金。(路透)

威斯康辛州一名患有唐氏症的前沃爾瑪(Walmart)女員工瑪洛．史貝斯(Marlo Spaeth)，多年前因未能配合新班表而遭沃爾瑪開除，法院陪審團15日裁定沃爾瑪違反「美國身心障礙者法案」，須提供史貝斯1億2500萬元懲罰性損害賠償及15萬元補償性損害賠償金。

沃爾瑪則表示，預期裁決金額將會減至30萬元，此為聯邦法規定懲罰性損害賠償及補償性損害賠償金的最高金額。

2014年沃爾瑪更新排班系統，新的排班變動給史貝斯的生活造成困難，她多次表示希望調回原本的班表，但沃爾瑪未接受，之後對她處以紀律處分，最後以缺勤過多為由開除她。

史貝斯的母親和姊姊要求重新雇用史貝斯並讓她調回原本的班表，雖然解聘書裡表明可以重新雇用她，但沃爾瑪仍拒絕再次雇用史貝斯。

威斯康辛州東區聯邦地區法院陪審團裁定即使史貝斯因患有唐氏症而有調整需求，但沃爾瑪並未提供合理的調整，陪審團也認定沃爾瑪解雇史貝斯及未重新雇用她，都是且因為她有唐氏症。

法庭文件顯示，威州一間唐氏症診所醫師表示患有唐氏症的人需要常規生活，他們可能沒有很好的認知能力來適應變化，因此改變班表會帶給史貝斯壓力。

史貝斯的律師表示：「陪審團認定，而且顯然相當生氣，認為史貝斯女士因為沃爾瑪不必要且違法的、缺乏彈性的立場而失去她的工作。」

沃爾瑪在聲明中說：「我們不容忍任何形式的歧視，我們每年都會定期為數千位員工提供他們所需，我們經常調整員工的班表以符合顧客的期望，雖然史貝斯女士的班表經過調整，但仍在她表示她有空的時間內。」

沃爾瑪表示對於此情況非常敏感並相信可以與史貝斯解決這個問題，並補充說，「公平就業機會委員會（E.E.O.C.）的要求並不合理。」

EEOC芝加哥地區主任朱利安．包曼(Julianne Bowman)則表示，法律規定雇主有義務在考慮合理調整的要求時，評估身心障礙員工的個人情況。

沃爾瑪 威斯康辛州 美國

上一則

MLB國民球場外槍擊案 川普影射拜登接納無證移民所致

下一則

保健系統調查：97%住院患者「未接種疫苗」

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
華企HYI 白手起家40年有成

華企HYI 白手起家40年有成
兒童稅收抵免 有利零售業

兒童稅收抵免 有利零售業
上市公司禁售烈酒 德州挨告

上市公司禁售烈酒 德州挨告

熱門新聞

「微軟」創辦人比爾蓋茲(右)上周末在一場問答活動上，為與妻子梅琳達‧蓋茲離婚而自責，並曾一度哽咽。結婚27年的蓋茲夫婦2017年4月被捕捉到的這個畫面已成追憶。(美聯社)

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

2021-07-13 20:01
西雅圖女醫師把尿布丟入機艙廁所垃圾桶遭到禁飛黑名單。美聯社

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

2021-07-13 12:05
加州通過3500萬美元的基本收入法案，每月將無條件提供生活支票給當地居民。（路透）

全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元

2021-07-15 23:31
美國國會亞太裔黨團主席趙美心等六人16日致函全體聯邦眾議員，提醒他們負責任地談論美中關係，避免在美中關係緊張之際還出現仇外或針對亞裔美國人的種族主義言論。（Getty Images）

6亞太裔議員致函同僚 與其說「中國不道德」不如這樣講

2021-07-16 19:38
明尼蘇達州凱勒爾湖(Keller Lake)出現被放生後體積異常變大的巨無霸金魚，嚴重影響水質及湖中生態。圖取自勃恩斯維爾市政府(City of Burnsville)推特帳號

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

2021-07-12 10:20
示意圖，非當事人。Getty Images

全家僅他拒打疫苗 24歲男染疫 需雙肺移植

2021-07-15 12:39

超人氣

更多 >
吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口
寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年

害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年