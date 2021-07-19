沃爾瑪開除唐氏症員工 判賠1.25億元

沃爾瑪開除因開除威斯康辛州患有唐氏症的女員工瑪洛．史貝斯，被法院陪審團裁定違法，須提供史貝斯1億2500萬元懲罰性損害賠償及15萬元補償性損害賠償金。(路透)

威斯康辛州 一名患有唐氏症的前沃爾瑪 (Walmart)女員工瑪洛．史貝斯(Marlo Spaeth)，多年前因未能配合新班表而遭沃爾瑪開除，法院陪審團15日裁定沃爾瑪違反「美國 身心障礙者法案」，須提供史貝斯1億2500萬元懲罰性損害賠償及15萬元補償性損害賠償金。

沃爾瑪則表示，預期裁決金額將會減至30萬元，此為聯邦法規定懲罰性損害賠償及補償性損害賠償金的最高金額。

2014年沃爾瑪更新排班系統，新的排班變動給史貝斯的生活造成困難，她多次表示希望調回原本的班表，但沃爾瑪未接受，之後對她處以紀律處分，最後以缺勤過多為由開除她。

史貝斯的母親和姊姊要求重新雇用史貝斯並讓她調回原本的班表，雖然解聘書裡表明可以重新雇用她，但沃爾瑪仍拒絕再次雇用史貝斯。

威斯康辛州東區聯邦地區法院陪審團裁定即使史貝斯因患有唐氏症而有調整需求，但沃爾瑪並未提供合理的調整，陪審團也認定沃爾瑪解雇史貝斯及未重新雇用她，都是且因為她有唐氏症。

法庭文件顯示，威州一間唐氏症診所醫師表示患有唐氏症的人需要常規生活，他們可能沒有很好的認知能力來適應變化，因此改變班表會帶給史貝斯壓力。

史貝斯的律師表示：「陪審團認定，而且顯然相當生氣，認為史貝斯女士因為沃爾瑪不必要且違法的、缺乏彈性的立場而失去她的工作。」

沃爾瑪在聲明中說：「我們不容忍任何形式的歧視，我們每年都會定期為數千位員工提供他們所需，我們經常調整員工的班表以符合顧客的期望，雖然史貝斯女士的班表經過調整，但仍在她表示她有空的時間內。」

沃爾瑪表示對於此情況非常敏感並相信可以與史貝斯解決這個問題，並補充說，「公平就業機會委員會（E.E.O.C.）的要求並不合理。」

EEOC芝加哥地區主任朱利安．包曼(Julianne Bowman)則表示，法律規定雇主有義務在考慮合理調整的要求時，評估身心障礙員工的個人情況。