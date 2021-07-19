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川普打混淆宣傳戰 美化國會暴徒成愛國者

編譯潘勛／綜合18日電
前總統川普及其支持者自1月6日國會暴動發生以來，一直散播不實消息，甚至把暴徒美化成為烈士及英雄。(美聯社)
前總統川普及其支持者自1月6日國會暴動發生以來，一直散播不實消息，甚至把暴徒美化成為烈士及英雄。(美聯社)

前總統川普及其支持者自1月6日國會暴動發生以來，一直散播不實消息，美化暴徒；在他們的宣傳攻勢下，仇恨變成愛、暴力即和平、挺川普就是愛國；顛倒是非一久，竟令人心生幻覺，不知暴動造成的苦難。

美聯社18日報導，川普等人等混用宣傳戰、陰謀論及不實訊息來描繪國會暴動事件，宛如強力雞尾酒，講了半年多，竟然令很多人醉了，搞不清國家歷史上，最黑暗的轉折時刻。

川普及支持者竟能扭曲事實到全新又危險的地步；他們講得天花亂墜，居然讓暴徒搖身一變，成為烈士及英雄；捏造國會遭圍攻時發生的事件，堪稱川普「彌天大謊」最新一招，旁襯他選舉結果被偷走說法，而選舉當然沒有被偷走。

川普羅織事件，動用的宣傳戰配方久經歷史證明有效，就是講得很大聲、很頻繁，用政治加持的分量來宣傳，人們就會信這一套；過去還要用小冊子、海報及口耳相傳，現在只要一划手機，效果一樣，讓信眾激情起來，深信不疑；跟納粹德國動用宣傳戰來殺戮、壓服千百萬人一樣。

不管撒謊是想鼓動戰爭，還是滿足敗北總統的虛榮，好些伎倆一模一樣，謊話只要一講再講，就會變成真理。

川普真把騙術練到爐火純青，說有選舉詐騙、選舉遭動手腳、大規模選舉舞弊，雖遭幾十起官司、選後官方驗票駁為不實，但他的支持者聽來仍十分受用。

四年前，川普在維吉尼亞州白人至上主義者，與抗議司法種族不公人士相提並論，說「兩邊都有好人」，這次則講1月6日參與暴動的好人，都站在他這一邊。至於幾個小時遭暴徒人數壓倒而浴血的警方，川普只用陰謀論來詰問：「誰殺了巴比特(Ashli Babbitt)？」

這個問句變成網上瘋傳的咒語，把巴比特抬高成為自由而死的烈士；但這名女子之死，是因她想翻過國會山莊遭砸爛的窗戶，而遭警方開槍擊斃，結果她變成事件最出名的臉孔，印在Ｔ恤，還有人為她塑好雕像，27日要在維州亞歷山卓市安座。

川普 維吉尼亞州 白人至上

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