我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊

職棒場外爆槍響 4人傷 球場大亂 海盜與國民比賽暫停

假釋期間投票 德州男子被逮捕

編譯柯立偉／綜合17日電

62歲的德州男子羅格斯(Hervis Rogers)去年參加民主黨總統提名初選投票，因在現場等候超過六個小時受媒體大幅報導；然而，他上周卻因此被指控涉犯德州假釋條例而被逮捕，法院裁定10萬元交保。

德州法律規定，受刑人假釋期間不得參加投票，羅格斯因此被控以兩項非法投票罪名及一項重罪，最高可被判處20年有期徒刑。

去年3月，羅格斯前往戶籍所在地的南德大學參加民主黨初選投票，由於投票所大排長龍吸引媒體報導，羅格斯成為媒體的採訪對象，受訪照片也刊登在頭版，並於社群媒體廣為流傳；羅格斯當時告訴記者：「我本來想走，但每一票都很重要，所以我留下來排隊領票。」然而，就是這張受訪照片，讓羅格斯面臨德州檢察機關的起訴。

美國公民自由聯盟(ACLU)律師、同時也是本案中羅格斯的律師瑟谷拉(Andre Segura)表示，羅格斯因為在投開票所的超長等候期間讓他成為新聞頭條，如果他真有詐領選票的犯意，根本不會接受媒體採訪，這只是無心之失。

德州有限制假釋受刑人投票權利的規定，過去也很少會實際執行；瑟谷拉律師說：「羅格斯為能履行公民投票權利而感到驕傲，我們的司法體系不應苛責毫無犯意的行為人。」

投票 德州 民主黨

上一則

圖+影／聽到槍聲…棒球迷四處躲避奔逃

下一則

出走華府 3完成接種疫苗德州民主黨議員確診

延伸閱讀

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊
貨車怎樣夾帶偷渡客越界 邊防局X光掃給你看

貨車怎樣夾帶偷渡客越界 邊防局X光掃給你看

抵美邊境無證客創新高 今年已抓110萬人

抵美邊境無證客創新高 今年已抓110萬人
出走女議員秀旅館刻苦晾衣 反遭譏

出走女議員秀旅館刻苦晾衣 反遭譏

熱門新聞

「微軟」創辦人比爾蓋茲(右)上周末在一場問答活動上，為與妻子梅琳達‧蓋茲離婚而自責，並曾一度哽咽。結婚27年的蓋茲夫婦2017年4月被捕捉到的這個畫面已成追憶。(美聯社)

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

2021-07-13 20:01
西雅圖女醫師把尿布丟入機艙廁所垃圾桶遭到禁飛黑名單。美聯社

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

2021-07-13 12:05
加州通過3500萬美元的基本收入法案，每月將無條件提供生活支票給當地居民。（路透）

全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元

2021-07-15 23:31
美國國會亞太裔黨團主席趙美心等六人16日致函全體聯邦眾議員，提醒他們負責任地談論美中關係，避免在美中關係緊張之際還出現仇外或針對亞裔美國人的種族主義言論。（Getty Images）

6亞太裔議員致函同僚 與其說「中國不道德」不如這樣講

2021-07-16 19:38
明尼蘇達州凱勒爾湖(Keller Lake)出現被放生後體積異常變大的巨無霸金魚，嚴重影響水質及湖中生態。圖取自勃恩斯維爾市政府(City of Burnsville)推特帳號

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

2021-07-12 10:20
Delta變種病毒的入侵，使全美的新增確診病例數字，已連續四天破2萬例；圖為佛州民眾在等待接受病毒檢測。(Getty Images)

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

2021-07-10 23:08

超人氣

更多 >
忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證
WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」
德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊
來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表
躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口