假釋期間投票 德州男子被逮捕

62歲的德州 男子羅格斯(Hervis Rogers)去年參加民主黨 總統提名初選投票 ，因在現場等候超過六個小時受媒體大幅報導；然而，他上周卻因此被指控涉犯德州假釋條例而被逮捕，法院裁定10萬元交保。

德州法律規定，受刑人假釋期間不得參加投票，羅格斯因此被控以兩項非法投票罪名及一項重罪，最高可被判處20年有期徒刑。

去年3月，羅格斯前往戶籍所在地的南德大學參加民主黨初選投票，由於投票所大排長龍吸引媒體報導，羅格斯成為媒體的採訪對象，受訪照片也刊登在頭版，並於社群媒體廣為流傳；羅格斯當時告訴記者：「我本來想走，但每一票都很重要，所以我留下來排隊領票。」然而，就是這張受訪照片，讓羅格斯面臨德州檢察機關的起訴。

美國公民自由聯盟(ACLU)律師、同時也是本案中羅格斯的律師瑟谷拉(Andre Segura)表示，羅格斯因為在投開票所的超長等候期間讓他成為新聞頭條，如果他真有詐領選票的犯意，根本不會接受媒體採訪，這只是無心之失。

德州有限制假釋受刑人投票權利的規定，過去也很少會實際執行；瑟谷拉律師說：「羅格斯為能履行公民投票權利而感到驕傲，我們的司法體系不應苛責毫無犯意的行為人。」