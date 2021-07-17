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華府炸雞餐廳爆槍擊 6歲女童送醫不治、5人受傷

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華府炸雞餐廳爆槍擊 6歲女童送醫不治、5人受傷

編譯周辰陽／綜合報導
美國華府東南部馬丁．路德．金大道與馬爾康．X大道十字路口的大力水手炸雞餐廳16日晚間發生槍擊事件，一名6歲女孩喪命，另有3男2女等5名成人受傷。（取材自推特）
美國華府東南部馬丁．路德．金大道與馬爾康．X大道十字路口的大力水手炸雞餐廳16日晚間發生槍擊事件，一名6歲女孩喪命，另有3男2女等5名成人受傷。（取材自推特）

美國華府東南部16日晚間發生槍擊事件，有一名6歲女孩喪命，另有3男2女等5名成人受傷。

根據報導，此事發生在馬丁．路德．金大道與馬爾康．X大道十字路口的大力水手炸雞餐廳（Popeyes）。NBC新聞引述警方消息指出，員警於當地時間晚上11時10分左右聽到槍響。當他們趕去處理時，一群人指引他們前往傷者所在地。女童被送往當地醫院，但隨後被宣告死亡，受傷的5名成人則沒有生命危險。

警方並未提供任何嫌犯相關細節，目前正在尋找影像與目擊者。

華府市警察局（MPD）執行助理局長班奈狄克（Ashan Benedict）表示，「我們正在回應太多孩童受到槍擊影響的電話」，同時籲請民眾協助提供任何訊息。

華府 槍擊 警察

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