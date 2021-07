華府炸雞餐廳爆槍擊 6歲女童送醫不治、5人受傷

美國華府 東南部16日晚間發生槍擊 事件,有一名6歲女孩喪命,另有3男2女等5名成人受傷。

根據報導,此事發生在馬丁.路德.金大道與馬爾康.X大道十字路口的大力水手炸雞餐廳(Popeyes)。NBC新聞引述警方消息指出,員警於當地時間晚上11時10分左右聽到槍響。當他們趕去處理時,一群人指引他們前往傷者所在地。女童被送往當地醫院,但隨後被宣告死亡,受傷的5名成人則沒有生命危險。

🚨 #Breaking >> 1 dead, 5 shot here on Martin Luther King Jr Ave, Southeast, per law enforcement directly familiar. Four blocks sealed off — efforting more info @WUSA9 pic.twitter.com/MeOp5Pzggn

警方並未提供任何嫌犯相關細節,目前正在尋找影像與目擊者。

華府市警察 局(MPD)執行助理局長班奈狄克(Ashan Benedict)表示,「我們正在回應太多孩童受到槍擊影響的電話」,同時籲請民眾協助提供任何訊息。

7.17.21 Executive Asst Chief Benedict provides an update on the shooting in the 2900 block of Martin Luther King Jr Ave SE https://t.co/GrQIYO1pvg