華府炸雞餐廳爆槍擊 6歲女童送醫不治、5人受傷

美國華府東南部馬丁．路德．金大道與馬爾康．X大道十字路口的大力水手炸雞餐廳16日晚間發生槍擊事件，一名6歲女孩喪命，另有3男2女等5名成人受傷。（取材自推特）

美國華府 東南部16日晚間發生槍擊 事件，有一名6歲女孩喪命，另有3男2女等5名成人受傷。

根據報導，此事發生在馬丁．路德．金大道與馬爾康．X大道十字路口的大力水手炸雞餐廳（Popeyes）。NBC新聞引述警方消息指出，員警於當地時間晚上11時10分左右聽到槍響。當他們趕去處理時，一群人指引他們前往傷者所在地。女童被送往當地醫院，但隨後被宣告死亡，受傷的5名成人則沒有生命危險。

🚨#Breaking >> 1 dead, 5 shot here on Martin Luther King Jr Ave, Southeast, per law enforcement directly familiar. Four blocks sealed off — efforting more info @WUSA9 pic.twitter.com/MeOp5Pzggn — Mike Valerio (@MikevWUSA) July 17, 2021

警方並未提供任何嫌犯相關細節，目前正在尋找影像與目擊者。

華府市警察 局（MPD）執行助理局長班奈狄克（Ashan Benedict）表示，「我們正在回應太多孩童受到槍擊影響的電話」，同時籲請民眾協助提供任何訊息。