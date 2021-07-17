華人走私軍艇到中國 認罪被判刑3年半

中國 商人葛松濤(Ge Songtao，姓名皆音譯)涉嫌從美國 走私充氣軍艇到中國，去年在佛羅里達州認罪後，16日被判刑三年半，將在聯邦監獄服刑。

法庭紀錄顯示，51歲的葛松濤去年 11 月在佛州傑克森維爾的聯邦法院認罪，承認密謀提報不實的出口資訊，以詐欺方式向中國出口海上搜查艇和引擎，並試圖以欺詐方式繼續出口該設備； 此外，法官下令沒收葛松濤11萬4000多元。

聯邦地方法官施萊辛格(Harvey Schlesinger)發現，葛松濤計畫改裝引擎，並向中國軍方供應他自己的改裝版設備。

葛松濤是上海輕風科技公司(Shanghai Breeze Technology )董事長，根據認罪協議，當時他的一名美國員工楊洋(Yang Yang)試圖訂購七艘戰鬥橡膠突擊艇，配備可用汽油、柴油或噴氣等多種燃料的引擎，這些是美國軍方使用的軍艇和多燃料引擎，可從潛艇發射或由飛機投放，這類引擎尚未在中國製造。

檢方說，當美國製造商建議楊洋購買較便宜的汽油引擎時，楊堅持要買軍用多燃料引擎；有關官員說，楊擔心這家美國公司不太可能向中國公司出售產品，因而誤稱她的客戶位於香港 而非上海。

為便於購買，葛松濤精心安排，電匯到香港另一家公司，該香港公司向美國製造商電匯11萬4834.27 元，還經協調派一名員工到香港接收突襲艇和引擎，再將這些設備送往中國。

楊的一名同謀鄭艷(Zheng Yan)此前已認罪，後來被判緩刑； 另一名共同被告方楊 (Fan Yang)預訂8月開始接受審判。