6名女醫生控主管性侵 耶魯大學醫學院庭外和解

耶魯大學醫學院主管多元化與包容事務的獲獎醫生方蒂斯 ，遭六名女醫生指遭性侵而提出訴訟，現在雙方達成庭外和解。圖為耶魯校園。(Getty Images)

耶魯大學 醫學院主管多元化與包容事務的獲獎醫生，去年3月遭六名女醫生指遭性騷擾 而提出訴訟，事件受到關注，最新發展是雙方已達成庭外和解，但和解細節未公布。

事件主角方蒂斯(Manuel Fontes)在耶魯擔任多個重要職務，包括耶魯紐黑文醫院(Yale New Haven Hospital)的心臟麻醉科主任、耶魯醫學院麻醉科的臨床研究主任，儘管多次遭投訴性騷擾，但2019年夏天仍獲耶魯醫學院提升，主管多元化與包容事務；六名聲稱受害的女醫生去年3月向聯邦平等就業 機會委員會提出民事訴訟。

訴訟指說方蒂斯工作期間強吻、觸摸她們，還肆意對她們的身體品頭論足，又指方蒂斯以前在康乃爾大學及杜克大學工作時，都有被指性騷擾前科，耶魯大學對此都知道。

訴訟指控耶魯大學和耶魯大學紐黑文醫院未理會她們的投訴，也沒對方蒂斯紀律處分之餘，更晉升他。

儘管方蒂斯及耶魯大學均否認有關指控，但方蒂斯今年4月在提交給法庭的文件表示，由於這些指控，已被免去了耶魯大學的職務。

方特斯在文件中說，這起訴訟對其聲譽、職業、健康均造成嚴重且無法彌補的損害。

耶魯大學發言人去年在六名原告提出訴訟時曾表示，當其中三名原告挺身而出時，校方已於2019年採取適當行動，但發言人沒說明是什麼行動，只表示根據聯邦法規，在接受聯邦資助的學校內禁止性別歧視。

訴訟擾攘一年多後，紐黑文地區法官阿特頓 (Janet Bond Arterton) 透露，雙方已於6月30日向法庭提交文件表示達成和解，但和解內容不會公布。

紐黑文市設有警隊，耶魯大學亦屬輤區，媒體曾向耶魯及警方查詢有否對方蒂斯展開刑事調查，耶魯及警方沒有回應，記錄顯示方蒂斯一直沒有受刑事檢控。